Празднование Дня города в Барнауле пройдет в течение нескольких дней, сообщает пресс-центр мэрии.
Сегодня в администрации прошло заседание оргкомитета по подготовке к 290-й годовщине со дня образования Барнаула. Мэр Вячеслав Франк отметил, что подготовительные мероприятия юбилею продолжаются. При этом на дату юбилея может повлиять эпидемиологическая ситуация, а мероприятия в любом случае пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Основные праздничные события собираются провести 19 сентября. Председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков отметил, что из-за большого количества мероприятий их решено провести в течение нескольких дней.
Так, 16 сентября запланировано проведение церемонии вручения свидетельств о занесении на доску почета "Слава и гордость Барнаула".
18 сентября в ДК города Барнаула пройдет торжественное открытие праздника, вручение правительственных и городских наград. В этот же день на правом берегу Оби состоятся показательные выступления бронетанковой техники.
19 сентября праздничными площадками станут площадь Сахарова и Советов, набережная Оби, пешеходная зона Мало-Тобольской, парки "Центральный" и Нагорный, Нулевой километр и другие территории.
Как рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, в праздничном украшении отразят основную тему юбилеев в различных отраслях жизни города. При этом украсить Барнаул планируют уже к 10 сентября.
Комментарии
И сразу после этого вторая волна COVID?
Лучше бы на эти деньги садик построили или чего другого полезного.....