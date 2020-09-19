"Стрижи" полетели. В Барнауле началось авиашоу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 17:00 в Барнауле стартовало авиашоу. Барнаульцы массово заполнили Речной вокзал и Нагорный парк, а также подходы к Новому мосту, чтобы увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении асов.

Выступление группы "Стрижи" продлится больше получаса. Заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин рассказал, что жителям краевой столицы представят новую программу.

В ней принимают участие шесть самолетов МиГ-29. Они уже в полете, и барнаульцы затаили дыхание.