"Стрижи" полетели. В Барнауле началось авиашоу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В 17:00 в Барнауле стартовало авиашоу. Барнаульцы массово заполнили Речной вокзал и Нагорный парк, а также подходы к Новому мосту, чтобы увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении асов.
Выступление группы "Стрижи" продлится больше получаса. Заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин рассказал, что жителям краевой столицы представят новую программу.
В ней принимают участие шесть самолетов МиГ-29. Они уже в полете, и барнаульцы затаили дыхание.
Комментарии
Массовые скопления людей без масок. Красота.
С целью уменьшения скопления людей отменили салюты в районах города. Будет один большой салют с мегаскоплением людей и с переполненными автобусами.
Браво
17:19, Потом еще этот народ полезет в ОТ и вернется к 21.00 на салют. Отлично придумано. Скоро краю еще дадут денег, однозначно.
Отличное выступление!
Задницей на холодной земле... Привет, аднексит и простатит!
Как отлетали наши мастера полета, СПАСИБО!
вы лучшие!
19.09.2020 18:42
- гость -
Как отлетали наши мастера полета, СПАСИБО!
вы лучшие!
+++++++++++
Отлетали красиво - на это и тренировки для пилотажников проводятся. Строевые лётчики на это неспособны.
А вот лучшие...- у вас есть впечатления от других групп , чтобы выделять утвердительным порядком ?
19.09.2020 19:09 CALIBR
А вот лучшие...- у вас есть впечатления от других групп , чтобы выделять утвердительным порядком ?
По моему мнению, лучше были несколько лет назад "Русские витязи" - они элементы воздушного боя показывали.
По моему мнению, лучше были несколько лет назад "Русские витязи" - они элементы воздушного боя показывали.
+++++++++++
Да.