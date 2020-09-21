"Стрижи", выставки и салют над Обью. Большой фоторепортаж с 290-летия Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников / amic.ru

19 сентября столица Алтайского края отметила свой 290-й день рождения. Главной изюминкой праздника стало шоу пилотажной группы "Стрижи", посмотреть которое пришло, кажется, полгорода: Речной вокзал и Нагорный парк были усыпаны людьми. Похожая картина была пять лет назад, когда "Стрижи" прилетели на 285-летие Барнаула.

Из-за пандемии на площади Сахарова решили не устраивать концерт с приглашенной звездой, но почти весь день здесь выступали местные ансамбли. На площади Советов прошел спортивный праздник, а возле Нулевого километра фестиваль национальных культур. "Город мастеров" с выставкой ремесленников в этом году переехал на пешеходную улицу Мало-Тобольскую, здесь же прошла праздничная программа с выступлениями. Завершил день единственный фейерверк, который озарил небо над Обью напротив новой набережной и Нагорного парка. Как это было, смотрите в большом фоторепортаже amic.ru.