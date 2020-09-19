Виктор Томенко поздравил барнаульцев с Днем города. Видео

Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с 290-летним юбилеем краевой столицы. Видеообращение к горожанам он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Каждого из вас отличает любовь к своему городу, трепетное отношение к его истории и вера в его будущее, – подчеркнул Томенко. – Главный день Барнаула традиционно наполнен особой душевностью. Это праздник открытых, радушных, трудолюбивых людей".

Губернатор отметил, что город растет и развивается, и в этом заслуга местных жителей, которые связывают с ним свое будущее и будущее своих детей.

Томенко пожелал, чтобы краевая столица становилась все более комфортной и уютной, и в ней царила атмосфера позитива, творчества и динамичного экономического развития.