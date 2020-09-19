В Барнауле открылись экскурсии по зоопарку и фестиваль творчества

В 12:00 в Барнауле стартовали экскурсии по зоопарку и фестиваль творчества "Осенний калейдоскоп".

Последний продолжил праздничную программу в парке спорта Алексея Смертина. До 19:00 на этой площадке будет проходить гастрономический фестиваль "Парк Гриль". Для посетителей доступны три зоны: фуд-корт, сцена и интерактивная площадка.

Приглашение на экскурсии опубликовали в аккаунте барнаульского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

"С днем Рождения, любимый Барнаул! Добрейшего утра, друзья! Встречаемся сегодня в 12:00 и в 15:00 на экскурсии от руководства зоопарка, — гласит текст поста. — Так же для Вас будут работать аттракционы и пройдет праздничный концерт в парке".

К нему подкрепили видеообращение директора зоопарка Сергея Писаря, который утверждает, что лучше всего встречать День города именно в парке "Лесная сказка".

О том, какие праздничные мероприятия в Барнауле заслуживают отдельного внимания, читайте в материале amic.ru.