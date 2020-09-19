В Барнауле запустили праздничный салют в День города. Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Множество барнаульцев пришли на Речной вокзал, чтобы посмотреть салют. В этом году его решили устроить над акваторией Оби и на час раньше, чем обычно.

Залпы запустили с барж. За зрелищем наблюдали также из Нагорного парка и с набережной Оби.

Одно из таких удобных для обзора мест занял и фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников, чтобы сделать лучшие кадры салюта над рекой.

Как ранее писал amic.ru, изначально организаторы праздника планировали, что фейерверк можно будет посмотреть во всех районах Барнаула. Но из-за пандемии решили, что хватит одного. Зато большого.