Вячеслав Франк поздравил жителей и гостей Барнаула с юбилеем

Мэр Вячеслав Франк поздравил жителей и гостей Барнаула с 290-летием краевой столицы. Текст поздравления опубликовала пресс-служба мэрии.

Глава города обратил внимание, что юбилей совпал с 75-летием со дня Победы в Великой отечественной войне. Он напомнил, что тысячи барнаульцев воевали на фронте, в то время как другие жители столицы Алтайского края обеспечивали армию техникой, боеприпасами и обмундированием.

"Наш долг сохранить и передать следующим поколениям память о трудовом подвиге барнаульских предприятий и тружеников, — подчеркнул Франк. — Я уверен, что Барнаул достоин присвоения почетного звания "Город трудовой доблести".

Мэр также отметил героизм барнаульских врачей, которые в этом году боролись за жизни заболевших коронавирусом жителей Алтайского края.

Поблагодарил Франк и учителей, которые организовали образовательный процесс в условиях пандемии, и сотрудников различных служб, которым пришлось трудиться в непростых условиях.

Глава города подчеркнул, что Барнаул живет и развивается благодаря его жителям, которые создавали облик и прославляли имя города. Он выразил уверенность, что и будущие поколения впишут в историю города новые яркие строки.