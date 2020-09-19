Мэр Вячеслав Франк поздравил жителей и гостей Барнаула с 290-летием краевой столицы. Текст поздравления опубликовала пресс-служба мэрии.
Глава города обратил внимание, что юбилей совпал с 75-летием со дня Победы в Великой отечественной войне. Он напомнил, что тысячи барнаульцев воевали на фронте, в то время как другие жители столицы Алтайского края обеспечивали армию техникой, боеприпасами и обмундированием.
"Наш долг сохранить и передать следующим поколениям память о трудовом подвиге барнаульских предприятий и тружеников, — подчеркнул Франк. — Я уверен, что Барнаул достоин присвоения почетного звания "Город трудовой доблести".
Мэр также отметил героизм барнаульских врачей, которые в этом году боролись за жизни заболевших коронавирусом жителей Алтайского края.
Поблагодарил Франк и учителей, которые организовали образовательный процесс в условиях пандемии, и сотрудников различных служб, которым пришлось трудиться в непростых условиях.
Глава города подчеркнул, что Барнаул живет и развивается благодаря его жителям, которые создавали облик и прославляли имя города. Он выразил уверенность, что и будущие поколения впишут в историю города новые яркие строки.
Комментарии
Вячеслав Франк поздравил жителей и гостей Барнаула с юбилеем. Юбилей ?вообщето юбилеем принято считать другие даты.
Нашему этому "меру", по его типажу, очень подошёл бы фингал под глазом, органично бы смотрелся. Правда же?
Впрочем, это так, мысли вслух.
И ему не хворать!