На сверхзвуке: как в Барнаул прилетели "Стрижи" и что они покажут на День города

Знаменитая пилотажная группа Воздушно-космических войск России "Стрижи" прилетела в Барнаул вечером 16 сентября. Журналисты, представители администрации столицы региона и аэропорта встречали пилотов в аэропорту как звезд. Уже 19 сентября "Стрижи" выступят на День города, где покажут свою самую свежую и сложную программу.

Три круга над Барнаулом

Изначально самолеты МиГ-29 должны были прилететь в столицу края из Томска еще днем. Но из-за дождливой погоды вылет переносили несколько раз. Все это время в аэропорту Барнаула "Стрижей" ждали десятки журналистов и официальных лиц. Представители прессы даже шутили: так в аэропорту встречали только президента Владимира Путина. Да и то – много лет назад. В итоге "Стрижи" прилетели на четыре часа позже, чем планировалось. Мощные самолеты, способные летать на сверхзвуковой скорости, было слышно за десятки километров от аэропорта. "Стрижи" совершили три символических круга над Барнаулом, чтобы поприветствовать жителей города. Такая традиция существует у группы уже много лет. В 2015 году "Стрижи" уже выступали на День города краевой столицы. Тогда на их выступление на Речной вокзал пришло более 200 тысяч человек – треть города.

Новая программа на День города

Как рассказал журналистам заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин, пять лет назад в Барнауле "Стрижи" выступали не в полном составе. В этот раз – на юбилей Барнаула – пилотажная группа собралась в полном составе. Это значит, что пилоты смогут показать самые сложные фигуры. Кстати, Сергей Осяйкин назвал набережную Оби и акваторию идеальным местом для пилотажа. По его словам, Барнаул – прекрасный город. Оказаться здесь "Стрижи" хотели так сильно, что из Томска в Барнаул (а это 500 километров) летели почти на сверхзвуковой скорости (полет длился около 40 минут).

"У вас прекрасный город. Тогда (в 2015 году) была великолепная погода, мы полностью отработали всю программу. Надеюсь, что всем понравилось. В это раз будет совершенно новая программа, здесь мы ее не показывали. Мы ее демонстрируем на различных салонах, на московском авиакосмическом салоне, на форуме "Армия-2020". Мы будем выступать шестеркой самолетов. Будут различные перестроения, весь комплекс фигур высшего пилотажа. Затем будут парный пилотаж и полноценный одиночный пилотаж. Группы выступают 30-35 минут, одиночные – восемь минут. Надеюсь, наша программа будет всем интересна", – сказал Сергей Осяйкин.

Помимо авиашоу, в Барнауле члены пилотажной группы встретятся с кадетами летного училища, представителями мэрии и общественниками. В общей сложности на Алтае "Стрижи" проведут четыре дня.

Когда смотреть "Стрижей"?

Одна из лучших пилотажных групп страны "Стрижи" пролетит над акваторией Оби. Начало в субботу, 19 сентября. Начало шоу в 17:00. Оно продлится около 25-30 минут. За день до Дня города у пилотов запланирована репетиция: в течение нескольких часов они будут летать над Барнаулом и радовать жителей города. Готовьтесь смотреть в небо.