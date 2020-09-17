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На сверхзвуке: как в Барнаул прилетели "Стрижи" и что они покажут на День города

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
19 сентября пилотажная группа покажет барнаульцам новую программу

Знаменитая пилотажная группа Воздушно-космических войск России "Стрижи" прилетела в Барнаул вечером 16 сентября. Журналисты, представители администрации столицы региона и аэропорта встречали пилотов в аэропорту как звезд. Уже 19 сентября "Стрижи" выступят на День города, где покажут свою самую свежую и сложную программу. 

Три круга над Барнаулом

Изначально самолеты МиГ-29 должны были прилететь в столицу края из Томска еще днем. Но из-за дождливой погоды вылет переносили несколько раз. Все это время в аэропорту Барнаула "Стрижей" ждали десятки журналистов и официальных лиц. Представители прессы даже шутили: так в аэропорту встречали только президента Владимира Путина. Да и то – много лет назад. В итоге "Стрижи" прилетели на четыре часа позже, чем планировалось. Мощные самолеты, способные летать на сверхзвуковой скорости, было слышно за десятки километров от аэропорта. "Стрижи" совершили три символических круга над Барнаулом, чтобы поприветствовать жителей города. Такая традиция существует у группы уже много лет. В 2015 году "Стрижи" уже выступали на День города краевой столицы. Тогда на их выступление на Речной вокзал пришло более 200 тысяч человек – треть города.

Новая программа на День города

Как рассказал журналистам заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин, пять лет назад в Барнауле "Стрижи" выступали не в полном составе. В этот раз – на юбилей Барнаула – пилотажная группа собралась в полном составе. Это значит, что пилоты смогут показать самые сложные фигуры. Кстати, Сергей Осяйкин назвал набережную Оби и акваторию идеальным местом для пилотажа. По его словам, Барнаул – прекрасный город. Оказаться здесь "Стрижи" хотели так сильно, что из Томска в Барнаул (а это 500 километров) летели почти на сверхзвуковой скорости (полет длился около 40 минут).

"У вас прекрасный город. Тогда (в 2015 году) была великолепная погода, мы полностью отработали всю программу. Надеюсь, что всем понравилось. В это раз будет совершенно новая программа, здесь мы ее не показывали. Мы ее демонстрируем на различных салонах, на московском авиакосмическом салоне, на форуме "Армия-2020". Мы будем выступать шестеркой самолетов. Будут различные перестроения, весь комплекс фигур высшего пилотажа. Затем будут парный пилотаж и полноценный одиночный пилотаж. Группы выступают 30-35 минут, одиночные – восемь минут. Надеюсь, наша программа будет всем интересна", – сказал Сергей Осяйкин. 

Помимо авиашоу, в Барнауле члены пилотажной группы встретятся с кадетами летного училища, представителями мэрии и общественниками. В общей сложности на Алтае "Стрижи" проведут четыре дня.

Когда смотреть "Стрижей"?

Одна из лучших пилотажных групп страны "Стрижи" пролетит над акваторией Оби. Начало в субботу, 19 сентября. Начало шоу в 17:00. Оно продлится около 25-30 минут. За день до Дня города у пилотов запланирована репетиция: в течение нескольких часов они будут летать над Барнаулом и радовать жителей города. Готовьтесь смотреть в небо.  

Читайте также в сюжете: День города-2020
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.09.2020 09:48
- гость -

О да, грохот был как в фильме про войну.

17.09.2020 10:16
- гость -

Слушать грохот и смотреть на самолёты созданные ещё совкопитеками? Очень сомнительное удовольствие.

17.09.2020 10:17
- гость -

Фотки огоньваще

17.09.2020 10:19
тю!

смотреть на самолёты созданные ещё совкопитеками

А ты-то чего создал, ЕГЭпитек?

17.09.2020 10:33
- гость -

17.09.2020 10:27
- гость -
Ну так они из Омска прилетели. Пусть исправляют.

17.09.2020 10:34
- гость -

Вчера дали 3 круга в районе Солнечной.Неожиданно.Совершенно случайно оказался в нужное время, в нужном месте.Блестяще!Завораживающее зрелище.И это все лишь приветственный облет города?Представляю, что будет на шоу!!!!И у меня как раз выходной!Сам себе завидую!)

17.09.2020 10:36
- гость -

"А ты-то чего создал, ЕГЭпитек?" Ничего. Я россиянин, житель газо-нефтяной державы, которая даже чайник сделать не может

17.09.2020 10:41
- гость -

Это самый лучший подарок на день города!

17.09.2020 10:45
- гость -

17.09.2020 10:36
- гость -
"А ты-то чего создал, ЕГЭпитек?" Ничего.
Вот видишь, ты даже чайник сделать не можешь, а все чего то ждешь,да еще и критиканством занимаешься.Хорошо, что хоть признался, что ты-трутень.(

17.09.2020 10:46
- гость -

17.09.2020 10:34
- гость -
Вчера дали 3 круга в районе Солнечной.

Да все небо в тучах было)) там один грохот стоял, и больше ни-че-го)

17.09.2020 10:50
- гость -

Автор реально жертва ЕГЭ. Менее 500 км по дороге а по прямой менее 400. Это меньше в 1.5 раза скорости звука. Может перед тем как писать стоит и думать. Или проще коменты стереть

17.09.2020 10:50
- гость -

Из Омска они летели, из Омска.
Что может быть хуже слабослышащего журналиста?

17.09.2020 10:55
- гость -

17.09.2020 10:46
- гость -
Да, тучки были, но они не мешали.Как то ребята умудрились пролететь под ними.А грохот да, сильный был.Надо же, вроде махонькие литаки, а такая мощь!Силища!Прям гордость за наших распирает.Можем же, когда хотим!

17.09.2020 11:02
Мадам

Тоже удалось увидеть из окна, в небе над домами... Нет, ну как чётко летят!

17.09.2020 11:03
- гость -

Класс! Обязательно будем смотреть выступление! Ждем с нетерпением!

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