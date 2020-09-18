Вячеслав Франк призвал барнаульцев соблюдать меры безопасности на День города

Мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с просьбой соблюдать меры безопасности во время празднования 290-летия города 18 и 19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

По его словам, эпидемиологическая обстановка позволила перейти к третьему этапу снятия ограничений, что дает возможность провести большинство мероприятий, подготовленных к юбилею Барнаула. При этом мэр напомнил, что в регионе, в том числе и Барнауле, сохраняется масочный режим.

"Дорогие земляки, прошу вас не забывать, что в городе, как и во всем Алтайском крае, сохраняется масочный режим! Во время посещения праздничных мероприятий используйте маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Пусть День города оставит о себе только яркие впечатления и теплые воспоминания. Берегите себя и здоровье близких вам людей!" – заявил мэр.

Напомним, что указ о переходе Алтайского края к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу губернатор Виктор Томенко подписал 15 сентября.

Основные праздничные мероприятия, посвященные 290-летию Барнаула, пройдут в субботу, 19 сентября. С полной программой торжеств можно ознакомиться здесь.