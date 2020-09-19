Живые статуи и чудо-мастера. День города на барнаульском Арбате

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Празднование Дня города в Барнауле набирает обороты, даже несмотря на пасмурную погоду.

Праздничную площадку на пешеходной улице Мало-Тобольской посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

Перед ними предстали искусные работы из дерева, металла и других материалов, которые местные кудесники демонстрируют в рамках "Города мастеров".

Поддержали атмосферу праздника "живые статуи" в различных исторических образах и несколько фотозон, где барнаульцы могут сделать необычные снимки на память.

Совсем рядом – в парке "Центральный" – проходит концерт. Там местные творческие коллективы поздравляют горожан с праздником.