Живые статуи и чудо-мастера. День города на барнаульском Арбате

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Празднование Дня города в Барнауле набирает обороты, даже несмотря на пасмурную погоду.
Праздничную площадку на пешеходной улице Мало-Тобольской посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр краевой столицы Вячеслав Франк.
Перед ними предстали искусные работы из дерева, металла и других материалов, которые местные кудесники демонстрируют в рамках "Города мастеров".
Поддержали атмосферу праздника "живые статуи" в различных исторических образах и несколько фотозон, где барнаульцы могут сделать необычные снимки на память.
Совсем рядом – в парке "Центральный" – проходит концерт. Там местные творческие коллективы поздравляют горожан с праздником.
Комментарии
Тряпочку бы, стыдливо прикрывающую руины гастронома на Старом базаре, на свежую бы поменять не мешало бы к праздничку. Или старую состирнуть. А то весь креатив на "арбате" омрачает.