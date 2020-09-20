"Стрижи", бокс, фейерверк и пробки. Как и чем удивлял Барнаул на свое 290-летие

19 сентября Барнаул отпраздновал 290-летие. И пусть праздничная программа была несколько скомкана из-за пандемии коронавируса, жителям и гостям столицы Алтайского края есть что вспомнить. В этот день барнаульцы восхищались и аплодировали легендарным "Стрижам", радовались фейерверку, ели шашлыки и ругались в пробках. Мы собрали самые яркие события 19 сентября и вспоминаем, как прошел День рождения Барнаула в 2020 году.

Фестиваль культур

Барнаул – город многонациональный. И каждой диаспоре есть чем годиться и чем похвастаться. Потому не удивительно, что одним из первых (и самых ярких) мероприятий Дня города стал фестиваль национальных культур. По давней традиции проходил он на Нулевом километре. Яркие народные костюмы, завораживающие танцы и песни, потрясающе вкусные народные блюда и удивительные сувениры – здесь легко было забыть о времени.

Город мастеров

В это же время на улице Мало-Тобольской работала еще одна завораживающая выставка "Город мастеров". Смотришь на искусные работы из дерева, металла и других материалов и удивляешься: "неужели такое может сделать обычный человек?" А ведь некоторые работы мастера выполняли работы прямо на глазах зрителей. Просто магия. Фото с мероприятия смотрите в материале "Живые статуи и чудо-мастера. День города на барнаульском Арбате".

Бокс, девушки и не только

Спортивные мероприятия — еще одна традиция дня рождения Барнаула, от которой не стали отказываться и в 2020 году. Самые ловкие, сильные и выносливые демонстрировали в этот день свои умения на площади Советов. А зрители и поклонники дружно ахали, восторгались и болели за участников. На площади Советов прошел и турнир по боксу на Кубок главы Барнаула. В качестве почетного гостя на турнир приехал двукратный олимпийский чемпион, уроженец Рубцовска – Алексей Тищенко. Эмоции на площади зашкаливали. Пропустили и не видели? Смотрите, как проходил турнир, в нашем фоторепортаже "Девушки и боксеры: как в День города прошел турнир на Кубок главы Барнаула".

Стать пожарным я хочу

Немало детских сердец замирали в предвкушении, забираясь на пожарные автомобили и другую технику МЧС во время выставки на площади Свободы. Спасатели развернулись на славу: ретроавтомобили, мотоциклы и современная техника, возможности которой с гордостью демонстрировали зрителям. Понравилось не только детям. Взрослые тоже фотографировались вовсю.

Но героями дня стали четвероногие спасатели, среди которых милейший пес Жора. Больше фотографий в материале "В Барнауле прошла выставка пожарной и ретротехники. Фоторепортаж".

Цветы в честь Победы

Разве бывает день рождения без цветов? Вот и на День города в Центральном парке Барнауле провели выставку цветов. Правда в этом году выставку приурочили не только к дню рождения города, но и к юбилею Победы. А потому некоторые цветочные композиции сопроводили фотографиями участников Великой Отечественной войны и даже поставили таблички из "Бессмертного полка". А еще в парке выступали творческие коллективы, гремела музыка и были танцы. Подробнее смотрите в фоторепортаже "Вечный огонь и "Бессмертный полк". Как прошла выставка цветов в Барнауле".

Парк Гриль

На день рождения положено гостей вкусно кормить. А потому в парке спорта Алексея Смертина в Индустриальном районе устроили фестиваль "Парк Гриль". Блюда на мангале и гриле, копчености и многие другие кулинарные шедевры явно пришлись по вкусу гостям фестиваля.

Здесь же проходила продуктовая ярмарка, в продаже была свежая выпечка на любой вкус и овощи свежего урожая.

"Стрижи" над городом

Гвоздем праздничной программы стало авиашоу самой известной в России пилотажной группы "Стрижи". Задолго до начала выступления пилотов Нагорный парк в Барануле, набережная и прилегающие к ним улицы были заполнены народом. Посмотреть на легендарных асов приехали даже из близлежащих населенных пунктов.

Полчаса почти не дыша барнаульцы и гости города следили, как шесть МиГ-29 выполняют в небе фигуры высшего пилотажа. От рева двигателей порой подгибались колени, а от того, что вытворяли летчики в небе, замирало сердце.

После завершения шоу зрители аплодировали. Неважно, что пилоты этого не слышали и не видели, просто эмоции и благодарность барнаульцам надо было выпустить.

Пробки в 9 баллов

Собственно говоря, пробки в Барнауле начались еще задолго до выступления "Стрижей" и продолжились после них и после фейерверка. Жители спальных районов, начиная с 15 часов дружно рванули в центр города, чтобы попасть на представление пилотажной группы. Как результат: 9-балльные пробки, забитые парковки и брошенные автомобили практически на проезжей части. История повторилась и после выступления "Стрижей". На этот раз в обратном направлении. Разруливать ситуацию отправили регулировщиков, но машинам постоять в пробочках все равно пришлось. Именно постоять. Некоторые водители даже успевали выйти из авто и покурить или пообщаться друг с другом. В результате в барнаульских чатах возникли споры на тему: "И зачем же вы с выселок к нам в центр-то понаехали? — А что, праздники теперь только для центровых?". Но обе стороны сумели договориться и решили, что во всем виноваты власти, так как "плохо продумали подъезд и выезд" мероприятие.

Фейерверк над Обью

В отличие от предыдущих Дней города, в этом году в Барнауле праздничный салют был всего один и над акваторией Оби (раньше запскали фейерверк одновременно с пяти площадок).Залпы запускали с барж. Огни отражались в воде и было вдвойне красиво. Посмотреть фейрверк собрались тысячи зрителей. Визги, крики, свист — судя по реакции, горожанам понравилось. Но праздничное настроение подпортили сутолка, толкучка и пробки после фейреверка. В толпе возмущались и удивлялись, почему власти во время пандемии и ОРВИ, вместо того, чтобы рассредоточить народ и провести несколько фейерверков в разных точках города, весь народ собрали в одном месте.



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