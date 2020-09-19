Девушки и боксеры: как в День города прошел турнир на Кубок главы Барнаула

Фото: Вячеслав Мельников

Третий год подряд на День города в Барнауле проходит турнир по боксу. В этом году он назывался не "Великий бой на великом Алтае", а турнир на Кубок главы Барнаула. Вячеслав Франк, конечно, не боксировал, но лично открыл турнир и посмотрел несколько боев. Всего их было запланировано восемь с участием именитых боксеров из России и стран ближнего зарубежья. На турнир приехал в качестве почетного гостя двукратный олимпийский чемпион, наш земляк, уроженец Рубцовска – Алексей Тищенко. Два года назад приглашенным гостем турнира был бывший профессиональный боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. О том, как прошел турнир по боксу, – смотрите в нашем фоторепортаже.