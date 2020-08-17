В Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение

В Алтайском крае с 18 по 21 августа сохранится высокая пожароопасность, сообщают в региональном Гидрометцентре.
4-й класс горимости ожидается в Угловском и Рубцовском районах. Наивысший, 5 класс горимости, прогнозируют в Алейском, Змеиногорском и Краснощековском районах.
Сегодня, 17 августа, высокая пожароопасность отмечается в Баевском, Благовещенском, Алейском, Зональном, Волчихинском, Краснощековском, Змеиногорском районах и Славгороде, а чрезвычайная – в Угловском и Рубцовском районах.
Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 17 августа воздух в Алтайском крае прогреется до +24...29°C, а по северо-западным районам местами ожидается небольшой дождь.
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