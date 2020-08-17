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В Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение

, ИА "Амител"
С 18 по 21 августа ожидается высокая пожароопасность
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае с 18 по 21 августа сохранится высокая пожароопасность, сообщают в региональном Гидрометцентре.

4-й класс горимости ожидается в  Угловском и Рубцовском районах. Наивысший, 5 класс горимости, прогнозируют в Алейском, Змеиногорском и Краснощековском районах.

Сегодня, 17 августа, высокая пожароопасность отмечается в Баевском, Благовещенском, Алейском, Зональном, Волчихинском, Краснощековском, Змеиногорском районах и Славгороде, а чрезвычайная – в Угловском и Рубцовском районах.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 17 августа воздух в Алтайском крае прогреется до +24...29°C, а по северо-западным районам местами ожидается небольшой дождь.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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