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Салют над Обью и легендарные "Стрижи". Как пройдет День города в Барнауле

, ИА "Амител"
Во всех районах краевой столицы и на площади Сахарова запланированы праздничные салюты в 22:00

На праздновании 290-летия Барнаула, которое состоится 19 сентября, во всех районах города и на площади Сахарова запланированы салюты. Об этом в рамках онлайн-конференции на сайте мэрии рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

По его словам, фейерверк будет и над акваторией Оби в районе Речного вокзала. Самый грандиозный салют, как и в прошлые годы, можно будет посмотреть на площади Сахарова. Он начнется 19 сентября в 22:00 сразу после концерта известного артиста. Имя исполнителя в мэрии пообещали назвать уже в ближайшее время.

Кроме того, на день рождения Барнаула одна из лучших пилотажных групп страны – "Стрижи" – пролетит над акваторией Оби. В авиашоу примут участие самолеты МиГ-29. Когда именно состоится выступление группы – в мэрии не сообщают. Но там отметили, что "Стрижи" стопроцентно подтвердили, что примут участие в праздничных мероприятиях. К слову, пять лет назад в Барнауле проходило шоу "Стрижей". Тогда на их выступление пришло около 100 тысяч барнаульцев.

На площади Сахарова 19 сентября с самого утра будут выступать вокальные и хореографические коллективы города. На пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Город мастеров". По традиции, у ремесленников можно будет купить любой сувенир на память. На набережной же выступят музыкальные коллективы.

На правом берегу реки Оби запланированы показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 с участием Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по региону.

Еще одним важным событием станет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров из Кызыла, Абакана, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка. Полную программу обещают составить исходя из эпидобстановки в Барнауле и опубликовать уже в сентябре – ближе к празднику.

Но все эти мероприятия состоятся только в том случае, если позволит эпидемиологическая  обстановка, подчеркнули в мэрии.

Читайте также в сюжете: День города-2020
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.08.2020 11:19
Гость

Здорово!!! Обязательно придём всей семьёй!!!

19.08.2020 11:26
- гость -

Имя исполнителя в мэрии пообещали назвать уже в ближайшее время.

А пока бабки считают на кого хватит.

19.08.2020 11:30
- гость -

Депутата Попова попросите мож его сестра выступит!

19.08.2020 11:33
- гость -

Никому не нужный праздник.

19.08.2020 11:36
- гость -

Кому интересен этот ржавый советский металлолом?

19.08.2020 11:37
- гость -

19.08.2020 11:33
- гость -
Не пиши за всех, "наполеон" вы наш.

19.08.2020 11:39
- гость -

Три калеки как всегда и будут на "празднике"

19.08.2020 11:40
- гость -

19.08.2020 11:36
- гость -
Детям интересен, недовольный вы наш.

19.08.2020 11:42
- гость -

Так то денег в городе девать больше не на что. Всё решено, осталось только праздновать

19.08.2020 11:42
- гость -


- гость -
Кому интересен этот ржавый советский металлолом?

это не металлолом!
но тебе с опилками в то чем едет тебе не дано понять!

19.08.2020 11:45
- гость -

19.08.2020 11:39
- гость -
За себя не говори, "непраздничный" вы наш.

19.08.2020 11:48
- гость -

Да идите куда хотите. Праздным людям пальчик покажи они ржут.

19.08.2020 11:55
- гость -

недовольный вы наш.

"непраздничный" вы наш.

Чойт наш то, он твой , так что говори мой,
а нам его не надо, барышня!

19.08.2020 11:57
- гость -

19.08.2020 11:48
- гость -
Обязательно пойдем, "командир" вы наш.

19.08.2020 11:59
- гость -

19.08.2020 11:55
- гость -
Че эта? На нашем парке, значит "наш". Общий.

19.08.2020 12:04
- гость -

это не металлолом!

А что если не металлолом?
МиГ-29 1977 год
Т-62 1962 год
Т-72 1973 год
Т-80 1976 год
Где новейшие российские разработки не имеющие аналогов?

19.08.2020 12:05
- гость -

"наш". Общий.
Общие в 91 году закончились,
так что забирай своего и не выпендривайся,
говорят же нам он не к чему.

19.08.2020 12:10
- гость -

Где новейшие российские разработки не имеющие аналогов?
На дальний кордон улетели, от тебя подальше.

19.08.2020 12:13
- гость -

Где украинские новые разработки авиации и танков, пишущий из Окраины цивилизации?

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