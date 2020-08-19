Салют над Обью и легендарные "Стрижи". Как пройдет День города в Барнауле

На праздновании 290-летия Барнаула, которое состоится 19 сентября, во всех районах города и на площади Сахарова запланированы салюты. Об этом в рамках онлайн-конференции на сайте мэрии рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.
По его словам, фейерверк будет и над акваторией Оби в районе Речного вокзала. Самый грандиозный салют, как и в прошлые годы, можно будет посмотреть на площади Сахарова. Он начнется 19 сентября в 22:00 сразу после концерта известного артиста. Имя исполнителя в мэрии пообещали назвать уже в ближайшее время.
Кроме того, на день рождения Барнаула одна из лучших пилотажных групп страны – "Стрижи" – пролетит над акваторией Оби. В авиашоу примут участие самолеты МиГ-29. Когда именно состоится выступление группы – в мэрии не сообщают. Но там отметили, что "Стрижи" стопроцентно подтвердили, что примут участие в праздничных мероприятиях. К слову, пять лет назад в Барнауле проходило шоу "Стрижей". Тогда на их выступление пришло около 100 тысяч барнаульцев.
На площади Сахарова 19 сентября с самого утра будут выступать вокальные и хореографические коллективы города. На пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Город мастеров". По традиции, у ремесленников можно будет купить любой сувенир на память. На набережной же выступят музыкальные коллективы.
На правом берегу реки Оби запланированы показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 с участием Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по региону.
Еще одним важным событием станет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров из Кызыла, Абакана, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка. Полную программу обещают составить исходя из эпидобстановки в Барнауле и опубликовать уже в сентябре – ближе к празднику.
Но все эти мероприятия состоятся только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, подчеркнули в мэрии.
Комментарии
Здорово!!! Обязательно придём всей семьёй!!!
Имя исполнителя в мэрии пообещали назвать уже в ближайшее время.
А пока бабки считают на кого хватит.
Депутата Попова попросите мож его сестра выступит!
Никому не нужный праздник.
Кому интересен этот ржавый советский металлолом?
19.08.2020 11:33
- гость -
Не пиши за всех, "наполеон" вы наш.
Три калеки как всегда и будут на "празднике"
19.08.2020 11:36
- гость -
Детям интересен, недовольный вы наш.
Так то денег в городе девать больше не на что. Всё решено, осталось только праздновать
- гость -
Кому интересен этот ржавый советский металлолом?
это не металлолом!
но тебе с опилками в то чем едет тебе не дано понять!
19.08.2020 11:39
- гость -
За себя не говори, "непраздничный" вы наш.
Да идите куда хотите. Праздным людям пальчик покажи они ржут.
недовольный вы наш.
"непраздничный" вы наш.
Чойт наш то, он твой , так что говори мой,
а нам его не надо, барышня!
19.08.2020 11:48
- гость -
Обязательно пойдем, "командир" вы наш.
19.08.2020 11:55
- гость -
Че эта? На нашем парке, значит "наш". Общий.
это не металлолом!
А что если не металлолом?
МиГ-29 1977 год
Т-62 1962 год
Т-72 1973 год
Т-80 1976 год
Где новейшие российские разработки не имеющие аналогов?
"наш". Общий.
Общие в 91 году закончились,
так что забирай своего и не выпендривайся,
говорят же нам он не к чему.
Где новейшие российские разработки не имеющие аналогов?
На дальний кордон улетели, от тебя подальше.
Где украинские новые разработки авиации и танков, пишущий из Окраины цивилизации?