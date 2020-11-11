Автомобиль "взлетел" на трамвайном переезде в Барнауле

В Барнауле автомобиль на большой скорости проехал по переезду через трамвайные пути и подлетел на высоту около метра.

Запись "полета" с видеорегистратора очевидец выложил в паблике "Инцидент Барнаул". Водитель двигался по улице Балтийской и на пересечении с Попова не сбавил скорость, из-за чего автомобиль подлетел на переезде. При взлете и приземлении корпус машины задел асфальт, от чего из-под авто вылетели искры.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 ноября в Заринске произошло ДТП с участием трех автомобилей. В момент, когда сотрудники ДПС составляли протокол на таксиста, в их служебный автомобиль врезалась Lada Vesta.