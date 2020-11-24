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200 тысяч за ночь. Алтайские VIP-базы "пухнут" от новогодних броней, а бюджетные пустуют

, ИА "Амител"
Премиальные комплексы Алтая начали бронировать еще с сентября
База в Горном Алтае / Фото: vk.com/altayresortru

База в Горном Алтае / Фото: vk.com/altayresortru

Жители Москвы и Санкт-Петербурга забронировали почти все премиальные турбазы Алтая на новогодние праздники. Свободных мест в "элитках" нет. А вот небольшие комплексы, рассчитанные на средний класс, впервые за многие годы страдают от отсутствия отдыхающих на новогодние каникулы. Amic.ru поговорил с предпринимателями и узнал, в чем причина такого расслоения и что намерены делать бизнесмены "середничковых" турбаз для привлечения гостей.

"Съездили летом, да и хватит"

В гостевом доме "На Алтае" (Чемальский район, Республика Алтай) на Новый год свободны все номера, хотя обычно туристы бронируют уже с октября. Но в этом году все испортил коронавирус, считает владелица базы Наталья (по данным Роспотребнадзора, Республика Алтай занимает первое место в СФО по показателю заболеваемости на 100 тыс. человек), хотя еще летом предприниматели надеялись на стабильный турпоток вплоть до декабря.  

"У нас спрос на новогодние праздники снизился, сейчас все свободно, хотя цены никак не изменились. Вот в июле – августе был хороший поток, потому что границы были закрыты, людям некуда было ехать. Осенью начался спад, уже традиционный. Многие полетели в Сочи, Анапу, Крым "искать" тепло. Мне кажется, что сейчас люди просто опасаются куда-то ехать из-за коронавируса: все ждали "вторую волну", она и пришла. В республике медицина еще хуже, чем в Алтайском крае", – отмечает Наталья.

Впервые за шесть лет работы нет броней на новогодние праздники и у владелицы базы в селе Элекмонар (Республика Алтай) Татьяны. Она рассказала amic.ru, что пока занят лишь один дом из шести. 

"Мы открылись весной 2015 года. Многие туристы, побывав у нас летом, сразу говорят: "Вернемся к вам на Новый год". Так и получалось. На зимние праздники в следующие сезоны были забронированы почти все номера. Сейчас – лишь один домик. Постоянные клиенты говорят: "Съездили летом, да и хватит, Новый год проведем дома", – отмечает Татьяна.

Правда, она надеется, что в декабре спрос все-таки появится, иначе не представляет, как работать дальше.

Татьяна объясняет: чтобы содержать базу в январе и феврале, вплоть до первых длинных выходных (Дня защитника Отечества, выходные 21-23 февраля), необходимо, чтобы минимум половина всех домиков и коттеджей были сданы с 30 декабря по 10 января.

"Новогодние праздники "кормят" нас два месяца, на эти деньги мы всегда могли что-то подлатать, подремонтировать, подготовиться к весне, лету. Обычно цены в праздники поднимали на 30-40%, теперь готовы делать скидки, лишь бы были гости, иначе мы можем закрыться навсегда", – говорит женщина.

План "Провал"

Переживает за свой бизнес и собственница комплекса "Золотой Ключик" (село Ая, Алтайский край) Ольга. По ее словам, главные "регионы-кормильцы" алтайских турбаз – Новосибирская, Кемеровская области и Алтайского край, но даже оттуда почти нет звонков.

"Цены у нас остались, как и в прошлом году, но пока на праздники почти все свободно, и это совсем не радует.  Я думаю, это может быть связано с финансовыми трудностями населения. К нам едет средний класс, семьи с детьми, сейчас именно у этой категории нет финансовой возможности поехать на отдых", – говорит Ольга.

Предпринимательница добавляет, что за июль – сентябрь, несмотря на большое число туристов, турбизнес не смог "отбить" потери, понесенные за май и июнь, когда базам было запрещено работать и принимать гостей. При этом многие объекты вообще ушли с рынка. 

Мы работаем с 2ГИС, и наш менеджер говорит, что очень многие базы в этом сезоне закрылись навсегда. Некоторые объекты, которые работали круглогодично, как и мы, "свернулись" в сентябре, чтобы не тратить деньги на отопление домов". Может быть, они возобновят работу весной, а может и нет", – отмечает предпринимательница.

Проблем с гостями не испытывают только пяти- и четырехзвездочные отели и комплексы, как в Горном Алтае, так и в Алтайском крае, все номера в них уже давно забронированы. Ольга считает, что категория населения, которая может проживать в таких объектах, пострадала от кризиса 2020 года намного меньше, чем средний класс.

"У нас есть много знакомых, которые держат шикарные комплексы, где дорогие номера, есть рестораны. На новогодние каникулы занято абсолютно все, мы сами с друзьями хотели забронировать, но не смогли ни в Чемале, ни в Артыбаше, ни в Белокурихе. То есть едут отдыхать люди, у которых есть деньги. А вот в объектах, которые предлагаются уровнем ниже, есть свободные дома, и даже очень много", – отмечает предпринимательница.

"Свободных мест нет, извините"

Президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая подтвердила amic.ru, что премиальные комплексы региона давно забронированы на Новый год. По ее словам, впервые за долгие годы с таким ажиотажем туробъекты региона столкнулись летом 2020 года, как только базам разрешили принимать гостей. 

"Как и летом, получилось так, что в первую очередь были заняты базы премиум-класса. Но их не так много в регионе, большая часть – это отели, базы с одной или двумя звездами, кто-то вообще некатегорийный", – отмечает Зяблицкая.

Бронировать номера в элитных комплексах Республики Алтай туристы начали еще два месяца назад. Об этом amic.ru сообщил оператор внутреннего туризма Seven.Travel. По словам менеджера, 70% всех клиентов, которые обращаются в компанию за туром на Алтай, – это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Севера России и других регионов страны.

Осенью в Республике Алтай отдохнули певец Николай Басков, хоккеист Артемий Панарин, политик Алексей Навальный и другие.

"Брони на отдых начались уже с конца сентября. Ажиотаж возник в связи с тем, что граница закрыта, и отдыхать на Алтай едут из разных регионов России", – отметили в компании. 

В пятизвездочном комплексе "Алтай Резорт" (село Бирюля, стоимость проживания – от 14 тыс. рублей в сутки) корреспонденту amic.ru сообщили, что с 29 декабря по 10 января нет ни одного свободного номера. Даже тех, что сдают минимум за 90 тыс. рублей за ночь.

В экоотеле "Алтика" предложили забронировать двухместный номер "Стандарт" (13 тыс. рублей/сутки) только с 6 января: до этой даты все занято. 

В отеле Klever resort (Чемальский тракт, 51 км), проживание в котором оценивается минимум в 7 тыс. рублей в сутки, с 31 декабря по 10 января мест свободных нет. 

В отделе бронирования экокурорта "Марьин остров" (село Чемал) сообщили, что с 30 декабря по 2 января занято все. Но с 2 по 12 января предложили зарезервировать двухместные номера за 9, 10, 14 и 16 тыс. рублей в сутки. 

Что будет в сезоне 2021 года?

Владельцы алтайских турбаз-"середнячков" все еще рассчитывают, что в новогодние праздники смогут заполнить объекты на 70-80%. Если же спроса на номера не будет, владельцы готовы к тому, что с января по май закроются и будут принимать гостей лишь летом. 

Но сказать, каким будет сезон 2021 года, собственники комплексов отдыха и эксперты рынка пока не могут. Собеседники amic.ru уверены: главное влияние на формирование турпотока будет оказывать пандемия коронавируса и все ограничения, связанные с ней. Если отдых за границей по-прежнему будет недоступен для россиян, а туробъекты Алтая не будут закрыты, то количество туристов может быть больше, чем в 2020 году. Однако, подчеркивают предприниматели, это лишь предположения и, даже скорее, надежды. 

"Мы боимся что-то прогнозировать, потому что год назад даже в самом страшном сне не могли представить, какой будет сезон 2020. В декабре 2019 года, январе и феврале 2020 года рост продаж по турам, броням нас приободрял. Но потом нас закрыли и не было понятно, как работать. Конечно, мы надеемся, что следующий год пройдет ровно, начнется в мае, закончится в сентябре. И не будет ни закрытий, ни пустых, а затем переполненных туристами баз", – резюмирует Татьяна Зяблицкая.

Факты

По данным сервиса бронирования booking.com, минимальная стоимость проживания в новогодние праздники в турбазах Алтайского края (три ночи, двое взрослых), составляет 2,4 тыс. рублей, максимальная – 130 тыс. рублей.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.11.2020 08:31
Pavel

Пусть эти "добрые" люди москвичей ждут с такими ценами

24.11.2020 08:52
- гость -

И в вертепах начались расслоения и трудности...

24.11.2020 08:53
-меcный-

щас нам новых штаммов коронавируса то понавезут...

24.11.2020 08:58
С Писарев

Неужели не понятно, что люди уже не едут в грязные базы за чудные деньги. Меняйтесь господа. Привлекайте туриста сервисом. Вкусной едой. Организацией экскурсий по адекватным ценам. Принцип урвать в праздник и жить дальше не катит. Наполняемлсть круглый год залог удачи.

24.11.2020 09:01
- гость -

"У нас есть много знакомых, которые держат шикарные комплексы, где дорогие номера, есть рестораны. На новогодние каникулы занято абсолютно все, мы сами с друзьями хотели забронировать, но не смогли ни в Чемале, ни в Артыбаше, ни в ..."


Два вывода:
1. В своем сегменте у них такой сервис, что сами брезгуют.
2. Денежки водятся (еще бы - при таких ценниках, дороже, чем all inclusive с перелетом, в Турции).


24.11.2020 09:02
- гость -


24.11.2020 08:58
С Писарев
При чем тут еда? Туристы они что, поесть едут?

24.11.2020 09:05
- гость -

У этих как они говорят средничков цены как у VIP поэтому людям проще чуть чуть переплатить и отдыхать действительно комфортно, а не так а что вы хотели у нас для средничков! На самом деле в этом и проблема нашего Алтая, что люди хотят заработать за праздники столько, чтоб потом ничего и не делать 2 месяца.

24.11.2020 09:24
- гость -

В пятизвездочном комплексе "Алтай Резорт" (село Бирюля, стоимость проживания – от 14 тыс. рублей в сутки) корреспонденту amic.ru сообщили, что с 29 декабря по 10 января нет ни одного свободного номера. Даже тех, что сдают минимум за 90 тыс. рублей за ночь.

И этим людям мы должны помогать с электроэнергией...Вы конечно меня простите, но судя по этой статье самые дорогостоящие базы за выручку с новогодних праздников могут сами помочь всему горному алтаю. А получиться что они все спускают на москвичей, а Алтайский край потом плати

24.11.2020 09:33
Лариса Леонтьева_odnoklassniki

Да....все так и есть.... впервые за долгие годы мой телефон помалкивает целыми днями... В прошлом году в это время почти все гостевые дома были заняты на Новый год...

24.11.2020 09:33
С Писарев

гостю 08.58. Гастрономический туризм никто не отменял. Недавно у меня в гостях были актёры из Москвы. Что оно увезли с собой? Масло. Орехи. Колбасу. Сыр. Мед. А в одном ресторане кушали только алтайские продукты.

24.11.2020 09:33
- гость -

24.11.2020 09:24
- гость
сто пудова - все верно

24.11.2020 09:41
- гость -

пока не будет сервиса за приемлемые деньги, то чего вы ожидаете?! Платить 3-4 тыс за домик из "говна и соломы", простите! Те, кто хоть как то, более или менее наладил чистоту и порядок, и объективную качеству цену, те и выживут! А так за 7 дней в этих отхожих местах отдавать под 50к, ну как-то не прилично!

24.11.2020 09:49
Артем

Все 5 премиум баз забронированы с 30 по 5 января это же целых 200 мест. Ну все экономика на подъем. Теперь заживем богато.

24.11.2020 09:51
- гость -

Это они должны нам помочь с оплатой электроэнергии... Ничего не производят почему мы должны им помогать с электричеством..

24.11.2020 09:57
- гость -

24.11.2020 09:51
- гость -
Это они должны нам помочь с оплатой электроэнергии... Ничего не производят почему мы должны им помогать с электричеством..



Потому, что Русские и Алтайцы - братья на век!))))))

24.11.2020 10:04
- гость -

Сервиса нет. Нет и спроса.

24.11.2020 10:19
Adik

Вчера супруга забронировала Анталию на троих на 7 ночей. Со 2 января. Вышло около 60 тысяч с двухразовым питанием, бассейном и кучей разных плюшек

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