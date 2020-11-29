Такой день. Новый регулируемый пешеходный переход в Барнауле и жесткое ДТП

Amic.ru – о главных новостях Барнаула и Алтайского края за 29 ноября. Без коронавируса.

Регулируемый пешеходный переход появился на улице Попова в Барнауле. Теперь движение пешеходов по зебре у остановки "Цветочная" контролируют светофоры.

В окрестностях игорной зоны "Сибирская монета" в кювет вылетел автомобиль и получил сильные повреждения. Машине оторвало крышу, а также отлетело как минимум одно колесо.

Барнаул и Бийск могут внести в список самых грязных городов России. Это позволит им поучаствовать в федеральном проекте "Чистый воздух", который направлен на сокращение вредных выбросов.

Водитель барнаульского автобуса нашел в салоне телефон и продал неизвестным. Теперь на мужчину повесили уголовное дело о краже.

Губернатор Алтайского края и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем матери. Политики пожелали мамам крепкого здоровья, успехов и семейного счастья.