Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 245

+227 зараженных в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировали 227 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 25 905 человек. В тяжелом состоянии сейчас находится 501 пациент — это на 125 меньше, чем днем ранее.

При этом из больниц выписали уже 22 358 человек, в том числе 154 за последние сутки. Скончались в крае еще 13 человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1102 летальных случая.