Воскресенье, 29 Ноябрь, 22:18

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,86
€ 90,46
-7°


2269316 +26683
Обь
20см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 245

, ИА "Амител"
Главное за 29 ноября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае зарегистрировали 227 случаев коронавируса и 13 смертей. При этом тяжелобольных в регионе стало значительно меньше. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
+227 зараженных в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировали 227 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 25 905 человек. В тяжелом состоянии сейчас находится 501 пациент — это на 125 меньше, чем днем ранее.

При этом из больниц выписали уже 22 358 человек, в том числе 154 за последние сутки. Скончались в крае еще 13 человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1102 летальных случая.

2
Регион на 29-м месте

Алтайский край по данным на 29 ноября занимает 29-ю строчку федерального рейтинга по суточному приросту зараженных коронавирусом.

Всего же в стране за сутки зарегистрировали 26 683 случая COVID-19. Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+6798 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3701) и Московской области (+1069).

3
Медиков скорой помощи кормят бесплатными обедами

Волонтёры благотворительного проекта "Михутка" организовали для барнаульских медиков скорой помощи бесплатные обеды.

Только за месяц 10 заведений общепита, занимающихся готовкой бесплатных обедов, приготовили свыше 300 блюд. Волонтеры доставляют еду раз в неделю в среднем для 30 бригад скорой помощи.

 

4
У соседей
В Горном Алтае число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 111 – до 11 278 человек.

Скончались еще три пациента с коронавирусом, а общее количество летальных случаев в республике теперь составляет 105.

Выздоровели за весь период на Алтае 9456 человек, в том числе 149 – за последние сутки.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 29 ноября:

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
21:40
Воспитанник алтайского футбола помог "Уфе" победить в матче чемпионата России 0
20:41
Пожарные спасли человека из горящего подвала пятиэтажки в Барнауле 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 245 0
19:21
"Обидно не было". Песков прокомментировал отказ пустить его на каток 0
18:55
Очередной регулируемый пешеходный переход появился в Барнауле 3
18:20
Мария Захарова взяла собаку из приюта 1
17:47
Доктор Мясников предрек новую эпидемию с десятками миллионов погибших 5
17:15
Бесплатные обеды для медиков скорой помощи организовали в Барнауле 3
16:42
В Алтайском крае автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду металлолома 3
16:10
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера 5
15:41
Житель Алтайского края захотел подзаработать и пересдал чужую квартиру в аренду 1
15:09
Более 26 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
14:36
Барнаул и Бийск могут внести в список самых грязных городов России 7
14:06
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью 0
13:37
В Барнауле водитель автобуса нашел в салоне утерянный телефон и продал его 15
13:05
Психолог рассказал, как оторвать человека от смартфона 3
12:31
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае за сутки 0
12:01
Пескова отказались пропускать на открытие катка в Москве 22
11:26
227 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 9
11:15
Два автомобиля такси столкнулись в Барнауле 0
10:46
Доктор Мясников рассказал об опасной для здоровья привычке 4
10:14
Женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме в Барнауле 0
09:44
Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 62 миллиона 0
09:11
Где и за сколько в Барнауле покататься на коньках. Карта 5
08:44
Житель Алтайского края перевел мошенникам почти 300 тысяч рублей 9
08:10
Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Днем матери 5
07:38
Выкатившийся за ВПП Ан-124 отбуксировали на парковку в Толмачево 1
07:02
Овну – бизнес, Водолею – творчество. Что знакам зодиака обещает гороскоп на 2021 год 2
06:32
Радость материнства. Веселые будни молодых родителей 0
06:00
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 ноября 3
23:27
Такой день. Устранение порыва водопровода и дело главы славгородского ГИБДД 0
22:26
Ирина Безрукова призналась, что мечтает встретить Новый год на Алтае 10
21:27
Фальшивой купюрой расплатились за лекарства в Бийске 0
20:28
Заместителя мэра Новоуральска застрелили на охоте 6
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 244 0
19:17
Алтайский участковый боевым приемом нейтрализовал преступника с ножом 0
18:47
Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку после интимного видео 12
18:19
Названы самые популярные музыкальные исполнители России 6
17:50
Мощная магнитная буря накроет Землю в декабре 2
17:18
Еще 122 заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
16:48
Алтайский хирург умер в 45 лет после заражения коронавирусом 15
16:14
Светодиодную стоп-линию на ж/д переезде установили в Алтайском крае 3
15:41
Украинская певица резко ответила на нападки за пост на русском языке 3
15:12
Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае растет 9
14:45
В России за сутки умерло более 500 больных коронавирусом 0
14:17
Жители Горного Алтая обманули страховщиков на 1,6 млн рублей 0
13:47
Соцсети: мужчина с колуном напал на фельдшера в Алтайском крае 6
13:19
Вынесен приговор жителю Алтая, который убил брата за просьбу "налить" 0
12:46
В Роспотребнодзоре назвали условие для отмены масочного режима 0
12:19
12 человек погибли под колесами поездов в Алтайском крае в 2020 году 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.