Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 245

В Алтайском крае зарегистрировали 227 случаев коронавируса и 13 смертей. При этом тяжелобольных в регионе стало значительно меньше. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае зарегистрировали 227 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 25 905 человек. В тяжелом состоянии сейчас находится 501 пациент — это на 125 меньше, чем днем ранее.
При этом из больниц выписали уже 22 358 человек, в том числе 154 за последние сутки. Скончались в крае еще 13 человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1102 летальных случая.
Алтайский край по данным на 29 ноября занимает 29-ю строчку федерального рейтинга по суточному приросту зараженных коронавирусом.
Всего же в стране за сутки зарегистрировали 26 683 случая COVID-19. Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+6798 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3701) и Московской области (+1069).
Волонтёры благотворительного проекта "Михутка" организовали для барнаульских медиков скорой помощи бесплатные обеды.
Только за месяц 10 заведений общепита, занимающихся готовкой бесплатных обедов, приготовили свыше 300 блюд. Волонтеры доставляют еду раз в неделю в среднем для 30 бригад скорой помощи.
Скончались еще три пациента с коронавирусом, а общее количество летальных случаев в республике теперь составляет 105.
Выздоровели за весь период на Алтае 9456 человек, в том числе 149 – за последние сутки.
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- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
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- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
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