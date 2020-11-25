Много льда и света. Как будет выглядеть новогодний городок Барнаула в 2020 году

Как будет выглядеть снежный городок в Барнауле зимой 2020?

Ярко и празднично. По уже давней традиции, главный новогодний городок Барнаула возведут на площади Сахарова. Зайти в крепость можно будет через ледяные ворота. Всего построят четыре входа – с каждой стороны площади. Каждый вход будет оформлен в виде башен с подсветкой внутри.

Главным украшением городка, как и всегда, станет 32-метровая искусственная ель. Украсит ее мультиколорная подсветка, которая будет переливаться разными цветами и самостоятельно моделировать графические рисунки.

В центре площади установят снежные фигуры Деда Мороза и его помощницы – Снегурочки. Рядом с ними встанет и скульптура Быка – символа 2021 года. Ее вырубят изо льда.

Кроме Быка территорию городка украсят 14 других ледовых барельефов.