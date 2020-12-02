Стало известно, когда перекроют движение на площади Сахарова в Барнауле

С 6 декабря в Барнауле начнут готовить главную новогоднюю площадку города. В связи с этим движение автомобилей по площади Сахарова перекроют.

"В связи со строительством городка с 9 часов 6 декабря будет организовано перекрытие движения транспорта по проспекту Социалистическому от Молодежной до Мерзликина. Открыть проезд для автомобилей планируется 17 января после демонтажа городка", – сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с 7 декабря по 15 января также будет закрыто движение по площади перед зданием по улице Титова, 9 (бывший ДК Химиков), а с 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к дому культуры "Южный".

Ранее amic.ru писал о том, что администрация Центрального района Барнаула обустраивает новогодний городок на пешеходной улице Мало-Тобольской. Там планируют установить большую ель, ледовые барельефы и горки.