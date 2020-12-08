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Танзания вместо Таиланда. Куда летят алтайские туристы на новогодние праздники

, ИА "Амител"
Лишь восемь теплых стран готовы принять российских отдыхающих
Занзибар / Фото: readtravel.ru

Занзибар / Фото: readtravel.ru

Жители Алтайского края не спешат заранее приобретать путевки на Новый год за границу, а откладывают покупку на "последний момент". Представители турфирм объясняют: отдыхающие опасаются, что из-за пандемии коронавируса зарубежные страны вновь могут закрыть для въезда. Тогда запланированный отдых придется переносить на 2021 год. Amic.ru поговорил с турагентствами и узнал, какие направления покупают (пусть и с тревогой) жители Алтайского края и сколько стоят туры.

Танзания и Турция

Сейчас для россиян, мечтающих провести новогодние каникулы на берегу моря или океана, доступны восемь стран: Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Танзания, Турция, Эфиопия. Казалось бы, выбор велик. Но на самом деле его почти нет. На Сейшелы прямых рейсов из России пока нет: попасть на острова можно только после 14-дневного карантина в одной из 40 стран (в их число РФ не входит). Да и десятки других направлений, которые были доступны в прошлом году, из-за коронавируса туристов не принимают еще с весны. Вот и приходится отдыхающим выбирать из того, что остается.

В 2020 году среди жителей Алтайского края фаворитом стала Танзания. По словам представителей турфирм, это направление новое, с хорошей отельной базой.

"В этом году крайне мало направлений для выезда за границу на новогодние праздники к тёплому морю. Самое удобное – остров Занзибар в Танзании, так как туда есть прямые рейсы из Новосибирска. Доступны для полетов 24 и 27 декабря, а также 5 января", – отмечает руководитель фирмы "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко.

Однако, по ее словам, билетов на самолеты и мест в отелях Танзании очень мало. Это направление популярно не только среди жителей Алтайского края, но и в других российских регионах. Хотя стоимость путевки не маленькая. В агентствах говорят, что цена новогоднего путешествия на двоих в Занзибар начинается от 100 тыс. рублей (правда, по информации amic.ru, сейчас доступы для бронирования варианты от 150-170 тыс. рублей). То же самое и с путевками на Мальдивы: цена начинается от 150 тыс. рублей, но такие туры раскуплены, остались только в полтора-два раза дороже. 

Популярна у жителей Алтайского края и Турция. Туда, как и в Занзибар, можно улететь прямым рейсом из Новосибирска. Купальный сезон в открытом море в Турции закончился октябре, поэтому цены на путевки сейчас ниже, чем летом. Однако на курортах есть открытые бассейны с подогреваемой морской водой, в отелях работает система "все включено", а температура воздуха достигает +17 градусов, что и привлекает туристов с Алтая.

"В пятизвездочном отделе Турции сейчас вполне адекватные цены (от 50 тыс. за тур на двоих на девять ночей, – прим. ред.). Летом цены обычно бывают неподъемные, и сейчас люди с удовольствием рассматривают это направление", – говорит руководитель турагентства "Азимут-Тревел" Дина Остапенко.

Кубой и Арабскими Эмиратами алтайские туристы тоже интересуются, но путевки покупают намного реже, чем в Танзанию и Турцию. Дело в том, что прямых рейсов из Новосибирска в эти страны нет.

"Желающих улететь немного, потому что семьям с детьми не очень удобно делать пересадку в Москву. Кроме того, это увеличивает стоимость путевки. А цены тура на Кубу и в ОАЭ и так высокие, начинаются от 100 тыс. рублей на человека. Интересно, что и мест уже практически нет так: у москвичей эти направления пользуются большим спросом", – говорит Ольга Ришко. 

"Бума точно не случится"

Турцию и Танзанию алтайские туристы выбирают еще и по другой причине: эти страны не предъявляют к гостям никаких "ковидных" требований. 

Отправиться в Арабские Эмираты туристам разрешено только с готовым тестом на коронавирус. Прилетев в ОАЭ, россияне (и гости других стран) должны сдать повторный тест, рассказала amic.ru президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич.

Впрочем, в турфирмах уверены, что ОАЭ все же будут пользоваться спросом у алтайских отдыхающих: авиакомпания S7 с 18 декабря запускает прямые рейсы из Новосибирска. Брони на это направление у жителей Алтайского края уже есть.

"Когда рейсы запустят, то на сибирском рынке будет уже три прямых рейса в теплые станы. Это хорошо. Мы предполагаем, что первый самолет в ОАЭ из Новосибирска может полететь еще не с полной загрузкой (еще есть те, кто опасается каких-то ограничений или отмены), но следующий рейс будет уже полный", – уверена Ольга Ришко.

Тенденции-2020

Именно из-за страха, что страны вновь могут закрыть границы, жители Алтайского края бронируют путевки в последний момент. Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса практически все зарубежные страны "отрезали" авиасообщения, и тысячи алтайских туристов не смогли улететь на отдых. Некоторые туроператоры отказались возвращать деньги, настаивали на переносе отпуска на 2021 год либо предлагали заморозить деньги, чтобы воспользоваться ими позже.

"В прошлом году мы начали бронировать туры на Новый год уже в июле. К началу декабря все было раскуплено и уже вовсю шли продажи на весну и лето. Сейчас путевки на Новый год еще есть, бума точно не случится", – предполагает Александра Томашевич.

Другая (и вполне очевидная) тенденция на рынке туриндустрии – рост цен на путевки. В агентствах отметили, что жители Алтайского края в 2020 году тратят на отдых в среднем на 30% больше, чем в прошлом.

"С 2019 годом сложно сравнивать, тогда были открыты все зимние пляжные и экскурсионные направления, в том числе Таиланд, Вьетнам. Был огромный выбор предложений, вылеты осуществлялись из Новосибирска и даже из Барнаула, цены были доступными. Сейчас минимальный выбор, высокая стоимость путевок, поэтому немногие могут себе позволить отдых, и мы отмечаем небольшой спрос у туристов. В прошлом году спрос был намного активнее и это объяснимо",  – говорит Ольга Ришко. 

Алтайские туристы, которые в 2021 году из-за коронавируса не решились отдыхать за границей (или не "потянули" поездку из-за финансовых сложностей), сидеть дома тоже не планируют. По словам представителей турфирм, для встречи Нового года они выбирают южные регионы страны, Калининград, Москву, а также родной Алтай. На сколько выросли цены на российских курортах и где все занято еще с сентября, amic.ru расскажет в следующих материалах. А пока почитайте, как бронируют базы Горного Алтая и почему в Белокурихе ожидают новогодний локдаун.

А куда еще?

Новогодний отдых жители Алтайского края могут спланировать не только на побережье, но и в мегаполисах. По информации Федерального агентства по туризму, россиян готовы принять Абхазия, Беларусь, Великобритания, Казахстан, Киргизия, Сербия, Швейцария, Республика Корея и Япония. Естественно, вылет возможен только из Москвы. Однако у алтайских туристов эти направления не популярны, запросов на них нет. 

Читайте также в сюжете: Новый год-2021
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.12.2020 08:31
Гость

Полетели в Танзанию за малярией.

8.12.2020 08:33
- гость -

Обязательно поддержку хитромудрым туркам.

8.12.2020 08:46
- гость -

Танзания так Танзания. Нам все равно.

8.12.2020 08:56
- гость -

8.12.2020 08:46
- гость -
Танзания так Танзания. Нам все равно.

Троих уже похоронили после возвращения, из них один подросток. Малярия она такая.

8.12.2020 08:58
гость

Занзибар- праздник жизни, океан и солнце, счастливчики, многие русские, из отдыхающих,остаются там на пмж или работают на удаленке

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