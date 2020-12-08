Минтруд рассмотрит инициативу выплаты россиянам 3 тыс. рублей к Новому году

Председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил выдать единовременную выплату в размере трех тысяч рублей пенсионерам, безработным и матерям-одиночкам. По словам политика, это будет помощь "на подарки к празднику".

Как сообщает портал ura.ru со ссылкой на заявление Сурайкина, с учетом размера финансовой поддержки и ограниченного количества получателей подобные выплаты не нанесут серьезного ущерба федеральному бюджету. Отмечается, что инициативу намерен рассмотреть Минтруд.

Ранее amic.ru писал, что лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выплатить малоимущим россиянам по 10 тысяч рублей к Новому году.