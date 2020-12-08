Минтруд рассмотрит инициативу выплаты россиянам 3 тыс. рублей к Новому году

Председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил выдать единовременную выплату в размере трех тысяч рублей пенсионерам, безработным и матерям-одиночкам. По словам политика, это будет помощь "на подарки к празднику".
Как сообщает портал ura.ru со ссылкой на заявление Сурайкина, с учетом размера финансовой поддержки и ограниченного количества получателей подобные выплаты не нанесут серьезного ущерба федеральному бюджету. Отмечается, что инициативу намерен рассмотреть Минтруд.
Ранее amic.ru писал, что лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выплатить малоимущим россиянам по 10 тысяч рублей к Новому году.
Комментарии
Ещё лет 10 правления этих сволочей и не по 40$ будут давать, а дополнительные карточки на хлеб к новому году.
почему не всем?
Почему я плачу налоги и работаю...а мне ничего не платят?
Почему другие не работают и им платят?
В большинстве своем эти деньги уйдут на поддержку вино-водочной индустрии и самогоноварения.
Болтовня не более.
Обирая граждан по максимуму, власть кидает им обглоданную кость со своего стола и ожидает благодарности и раболепия!
сволочи
10:44 пенсионеры и матери-одиночки,что ли пропьют?
налоги платят все, а поддержка...
Сегодня уже у магазинов нет алкашей. Еда подорожала.
Хорошая инициатива. Предлагаю в первую очероедь выплатить министрам, потом депутатам от ЕР, администрации гаранта и далее по списку....
8.12.2020 10:40
- гость -
Эх, а раньше то в советское время хорошо было ,не то что сейчас... по карточкам вообще все жили частенько, золотое время
А вот пенсам, точно не надо.
8.12.2020 11:18
- гость -
Вы зачем обижаете их? Им эти три тысячи на бутылку шампанского не хватит. Им премиальные разные дадут и не по трешке.
А что взамен возьмут?