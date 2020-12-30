Больше 900 млн рублей выделят на нацпроект "БКАД" в Барнауле в 2021 году

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году ремонтно-строительные работы запланированы на 21 объекте общей протяженностью 20,66 км. Власти города уже провели четыре аукциона на определение подрядчиков.

Как пишет пресс-центр мэрии, 28 декабря заключен муниципальный контракт по реконструкции моста по улице Челюскинцев с ООО "Барнаульское ДСУ № 4". Стоимость работ по договору превышает 87,8 млн рублей. Также определены победители еще по трем аукционам, контракты с которыми заключат до конца декабря 2020 года.

Работы на ремонт дорог по улицам Шумакова, Взлетной, Кулагина, Парфенова и Горнолыжной общей стоимостью свыше 150 млн рублей проведет ООО ПСК "Индустрия". Восстановление Змеиногорского тракта стоимостью более 135,4 млн рублей проведет ООО "Барнаульское ДСУ № 4". Ремонтом дорог по улицам Соловьиной, Кедровой, Декоративной, Дружбы и Малиновой 1-й и Смоленской стоимостью свыше 85,8 млн рублей займется ООО "Патай".

С учетом мероприятий по безопасности дорожного движения, общая сумма средств на реализацию нацпроекта "БКАД" в 2021 году составит 907,21 млн рублей, больше половины из которых выделили из федерального бюджета.