Руслан Петров лишился работы из‑за шуточного видео, а теперь развивает семейное ремесло

24 октября 2026, 15:43, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Педагог из Новосибирска Руслан Петров, преподававший историю в одном из лицеев города, стал героем интернет‑сенсации и вскоре был вынужден уйти из школы. Подробности этой истории передает "КП-Новосибирск".

Причиной стал шуточный ролик, который учитель опубликовал на личной странице в соцсети. В видео он смонтировал кадры с уроков и сцены с застолья, сопроводив их подписью:

"Днем по будням я обычный учитель истории, а в пятницу вечером я обычный алкаш".

По словам Руслана, страница была рассчитана на друзей, а не на учеников, и школьники ролик не видели. Тем не менее запись стремительно разлетелась по Сети и набрала свыше двух миллионов просмотров.

Проблемы начались спустя неделю: педагога вызвала завуч по воспитательной работе. Родители учеников прислали ролик и потребовали объяснений. По их мнению, подобное поведение противоречило педагогической этике.

Руслану велели удалить публикацию, но он отказался, аргументировав это тем, что страница личная, а в самом видео нет ничего противозаконного. Вскоре учителя вновь пригласили на разговор — на этот раз в кабинете собрались сразу несколько завучей.

Руслана упрекнули в том, что он тратит рабочее время на блогерство в ущерб обязанностям классного руководителя. В ход пошли и другие претензии — например, связанные с пересдачами по русскому языку у учеников.

Педагог пытался объяснить, что снимает ролики на переменах или после уроков, а дети сами хотят участвовать в съемках, но эти доводы не приняли. В итоге ему поставили ультиматум: либо видео исчезает из интернета, либо он подает заявление об увольнении. Руслан выбрал уход из школы.

"Но я считал и продолжаю считать, что у каждого человека должна быть личная жизнь, и дети тоже должны это понимать", — сказал новосибирец.

Бывший учитель не планирует возвращаться в сферу образования. Иногда желание вернуться все же появляется, но в целом он не видит себя в этой профессии. При этом Руслан по‑прежнему считает, что у каждого человека должна быть личная жизнь — и школьники тоже должны это понимать.

Новое дело Руслан нашел довольно быстро, обратившись к семейным традициям. Он начал оказывать услуги по строительству печей — навык перенял от деда. Сейчас педагог, ставший печником, совершенствует мастерство на практике и развивает это направление.