В Новосибирске уволенный из‑за ролика с водкой учитель уехал в деревню и стал печником
Руслан Петров лишился работы из‑за шуточного видео, а теперь развивает семейное ремесло
24 октября 2026, 15:43, ИА Амител
Педагог из Новосибирска Руслан Петров, преподававший историю в одном из лицеев города, стал героем интернет‑сенсации и вскоре был вынужден уйти из школы. Подробности этой истории передает "КП-Новосибирск".
Причиной стал шуточный ролик, который учитель опубликовал на личной странице в соцсети. В видео он смонтировал кадры с уроков и сцены с застолья, сопроводив их подписью:
"Днем по будням я обычный учитель истории, а в пятницу вечером я обычный алкаш".
По словам Руслана, страница была рассчитана на друзей, а не на учеников, и школьники ролик не видели. Тем не менее запись стремительно разлетелась по Сети и набрала свыше двух миллионов просмотров.
Проблемы начались спустя неделю: педагога вызвала завуч по воспитательной работе. Родители учеников прислали ролик и потребовали объяснений. По их мнению, подобное поведение противоречило педагогической этике.
Руслану велели удалить публикацию, но он отказался, аргументировав это тем, что страница личная, а в самом видео нет ничего противозаконного. Вскоре учителя вновь пригласили на разговор — на этот раз в кабинете собрались сразу несколько завучей.
Руслана упрекнули в том, что он тратит рабочее время на блогерство в ущерб обязанностям классного руководителя. В ход пошли и другие претензии — например, связанные с пересдачами по русскому языку у учеников.
Педагог пытался объяснить, что снимает ролики на переменах или после уроков, а дети сами хотят участвовать в съемках, но эти доводы не приняли. В итоге ему поставили ультиматум: либо видео исчезает из интернета, либо он подает заявление об увольнении. Руслан выбрал уход из школы.
"Но я считал и продолжаю считать, что у каждого человека должна быть личная жизнь, и дети тоже должны это понимать", — сказал новосибирец.
Бывший учитель не планирует возвращаться в сферу образования. Иногда желание вернуться все же появляется, но в целом он не видит себя в этой профессии. При этом Руслан по‑прежнему считает, что у каждого человека должна быть личная жизнь — и школьники тоже должны это понимать.
Новое дело Руслан нашел довольно быстро, обратившись к семейным традициям. Он начал оказывать услуги по строительству печей — навык перенял от деда. Сейчас педагог, ставший печником, совершенствует мастерство на практике и развивает это направление.
16:56:36 24-10-2026
Гнобите и дальше учителей, дойдет до того что учить будет некому.
21:10:56 24-10-2026
Гость (16:56:36 24-10-2026) Гнобите и дальше учителей, дойдет до того что учить будет не... А чему он может научить? Как по пятницам бухать? Правильно, что уволили. Вообще по статье надо было
21:33:51 24-10-2026
Гость (21:10:56 24-10-2026) А чему он может научить? Как по пятницам бухать? Прави... Мамкин судейка, статью назови, по которой ты собрался увольнять?
15:01:38 25-10-2026
Гость (21:10:56 24-10-2026) А чему он может научить? Как по пятницам бухать? Прави... А вам надо, что бы учителя ходили в школу строем, были образцом моральных устоев, терпели ваших невоспитанных спиногрызов, когда при этом вы сами далеки от идеалов для подражания. Мягко, очень мягко говоря.
17:24:48 24-10-2026
Из-за дятлов в образовании у нас не будет недостатка в печниках
19:01:03 24-10-2026
Молодой, принципиальный, руки из нужного места растут, стало быть не пропадет. Для детей это потеря. Но это неточно...
12:28:14 25-10-2026
Правильно сделал. А детей этих чистоплюев пусть мигранты учат.
12:32:51 25-10-2026
Правильно и сделал, этих "деток" нынешних учить, с их яжемамками и яжепапками, только здоровье себе портить и жизнь укорачивать
14:35:01 25-10-2026
Никто не имеет право вмешиваться в личную жизнь, мужчина не на уроке бухал, а отдыхал в кафе или ресторане. Задолбали эти поборники морали, за собой следите.
21:35:58 25-10-2026
Мария (14:35:01 25-10-2026) Никто не имеет право вмешиваться в личную жизнь, мужчина не ... Да они ему услугу оказали, возможно он уже понял это. Сужу по себе, отработал 6 лет преподавателем (не в школе правда) и ушел в бизнес (не дожидаясь известного совета))) не пожалел ни разу))
15:10:19 25-10-2026
Раньше доносчику доставался первый кнут. Жаль, что сейчас не так. Многие поостереглись бы доносить.
16:46:51 25-10-2026
Учитель хвалится, что он алкаш. И что , надо догадаться, что это просто дебильная шутка (если это шутка), предназначенная для друзей? Что за друзья у него?
02:24:37 26-10-2026
гость (16:46:51 25-10-2026) Учитель хвалится, что он алкаш. И что , надо догадаться, ... Зачем судить о том, чего вы не знаете. Это, более-чем глупо. Верить СМИ- смешно. В одной лодке с властью плывут.
00:54:50 26-10-2026
Чему ханыга может обучить детей?
06:42:15 26-10-2026
Гость (00:54:50 26-10-2026) Чему ханыга может обучить детей?... А ты с ним бухала? Или нахайпажорить пытаешься? Сама то только просеку 29 февраля пьешь?