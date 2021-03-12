Такой день. Пожар у радиозавода в Барнауле и расследование заболеваемости в школе

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 119 случаев COVID-19, ещё 12 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 45 045 человек, а количество смертей достигло 2473.

Вечером 11 марта загорелось производственное здание со складскими помещениями у барнаульского радиозавода. Однако на месте спасатели работали и 12 марта. Всего в тушении горения участвовали 67 человек, привлечены 18 единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

Замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова провела совещание по поводу сообщений о массовом отравлении учащихся школы № 128 Барнаула, сведения о котором во итоге не подтвердились. Эту же информацию опроверг и глава краевого Минобра Максим Костенко. По предварительным данным Роспотребнадзора, заболеваемость детей не связана с пищевым отравлением. В пищеблоке учреждения нарушений не выявили.

Губернатор Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" в Барнауле. Глава региона также заявил о необходимости предотвратить любые угрозы банкротства строительной компании "Барнаулкапстрой".

В мэрии Барнаула показали эскизы плакатов, которые украсят краевую столицу ко II этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Перед стартом турнира на улицах города разместят не менее сотни баннеров, информирующих о проведении соревнований.

Детское отделение больницы Панкрушихинского района временно приостановило работу из-за нехватки врачей. Единственный в медучреждении педиатр ушёл в отпуск, а специалист, который должен был его заменить, заболел.

Барнаульский активист Виктор Рау объявил голодовку. Его арестовали за акцию в день приезда премьер-министра Михаила Мишустина.

До конца марта в Алтайском крае должны принять закон о вытрезвителях. Однако какое именно региональное ведомство будет курировать работу мест, куда будут свозить пьяных людей, пока неясно.

Регоператор по вывозу мусора просит барнаульцев не пользоваться приложением "ФорБанка" при оплате услуги "Обращение с ТКО". Как отмечают в "ЭКО-Комплексе", несмотря на отзыв лицензии, банк продолжает принимать платежи онлайн.