Еще 12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2473.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 119 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 045 человек. Выздоровели 40 225 человек (+65 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 30, Рубцовск – 8, Бийск – 7, Поспелихинский район – 6, Камень-на-Оби – 5, Ребрихинский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Родинский район – по 3 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 330 пациентов, из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 486 коек.