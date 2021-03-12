Еще 12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2473.
За сутки в лабораториях подтвердили еще 119 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 045 человек. Выздоровели 40 225 человек (+65 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 30, Рубцовск – 8, Бийск – 7, Поспелихинский район – 6, Камень-на-Оби – 5, Ребрихинский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Славгород, Родинский район – по 3 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Бийский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 330 пациентов, из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 486 коек.
Комментарии
Кто нибудь в состоянии объяснить, почему каждый день стабильно помирает практически одинаковое количество больных? На протяжении огромного периода времени. Что происходит? Беспробудное вранье властей или безумное совпадение.
Стабильность умерших-как год назад с количеством выявленных 69.
вы не один такой
вопрос у всех , почему мрет по 11 человек
И самое главное, Цифры прироста тяжелых и на ИВЛ практически идентичны количеству умерших. То есть сколько умирает- столько и "тяжелеет?Ждут очереди?
с ИВЛ никто не встает ....
Где найти правду, почему каждый день от ковида умирают от 11 до 15 человек, что у нас не квалифицированные врачи, которые не умеют лечить? Почему тогда Алтай не обращается за медицинской помощью в центр? До каких пор это можно терпеть, каждый день берет страх о смертях, которых наверника можно было спасти. Не зря наш край отнесли в красную зону. А сколько больных скрывают, не беря анализы? Почему нет контроля в транспорте и магазинах и др. местах, где люди носят маски под носом, как будто они заражают ртом.Тоже самое и в такси. Алтай как был аулом, так и останется, ни какой культуры. Где наш Райпотребнадзор или что-то подобное?
В России привито от короны 4 процента в Великобритании Израиле 60 процентов населения, Германия более 30 процентов статистика не обманешь,
12.03.2021 11:27
Еугений
я могу объяснить. Эти цифры абсолютная лажа. Такая же как подсчет инфляции и результатов голосования.
Кстати, в "тему". В НСК на днях прочитал, что у них 1,5 тыс. умерших при численности - 2 786 412 чел. А у нас больше 2,4 тыс. при численности - 2 296 783 чел. Занимательная, однако, статистика((
119 заболели, 65 выздоровели. Вот это медицина во главе с Поповым!