Чиновники проверили строительство культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и глава города Сергей Еремеев проинспектировали строительство культурно-спортивного центра в Белоярске. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Строительство идёт согласно плану и на данный момент выполнено порядка 45% работ. Осенью строители планируют закончить основные работы.

"Согласно проекту, здание будет двухэтажным. Общая площадь культурно-спортивного центра – свыше двух тысяч квадратных метров. В нём предусмотрены клубные и кружковые помещения, зрительный зал на 200 мест, библиотека, просторный спортивный и тренажёрный залы, универсальный холл", – пишет региональный пресс-центр.

Ранее сообщалось, что школу на 140 мест построят в селе Заводском Троицкого района. Из федерального и краевого бюджетов на строительство выделили более 250 млн рублей.