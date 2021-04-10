Барнаульское "Динамо" вырвало победу у тольяттинской "Лады"

Футболисты барнаульского "Динамо" одержали победу над тольяттинской "Ладой" в гостях. Матч четвёртой группы первенства ПФЛ завершился со счётом 2:1 в пользу алтайских спортсменов.

На второй минуте ворота Богдана Карюкина поразил полузащитник "Лады" Вячеслав Баранов. Ближе к концовке первого тайма форвард барнаульцев Владимир Завьялов восстановил равновесие – 1:1. Вырвать победу алтайским футболистам удалось уже на последних секундах добавленного ко второй половине игры времени.

Сейчас "Динамо" поднялось на седьмое место турнирной таблицы – в активе команды 26 очков. Следующий матч ждёт барнаульцев 13 апреля, во вторник, – команда сыграет против "Крыльев Советов – 2" в Самаре.