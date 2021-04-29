Расписание пригородных поездов на май изменили в Алтайском крае

Майские праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые рейсы были отменены, а другие добавлены. Список изменений предоставили в АО "Алтай-Пригород".
3, 4 и 10 мая отменён электропоезд № 6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55). На эти же дни назначен электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (05:35, 06:55).
4 мая отменены поезда:
– № 6382 Барнаул – Овчинниково (08:12, 10:18);
– № 6381 Овчинниково – Барнаул (13:42, 15:35).
4 мая назначены поезда:
– № 6384 Барнаул – Овчинниково (08:12, 10:18);
– № 6383 Овчинниково – Барнаул (16:06, 18:00);
– № 6386 Барнаул – Баюново (09:27, 10:44);
– № 6385 Баюново – Барнаул (14:20, 15:35).
4 и 7 мая отменены электропоезда:
– № 6224 Барнаул – Заринская (08:31, 10:35);
– № 6227 Заринская – Барнаул (14:40, 16:47).
4 и 7 мая назначены поезда:
– № 6224 Барнаул – Заринская (08:31, 10:35);
– № 6227 Заринская – Барнаул (14:40, 16:47).
6 мая назначены электропоезда:
– № 6111 Барнаул – Ребриха (09:04, 12:06);
– № 6112 Ребриха – Барнаул (13:38, 16:36).
11 мая отменён электропоезд № 6001 Озерки – Барнаул (05:35, 06:55). Вместо него назначен № 6776/6775 Сузун – Барнаул (04:01, 06:55).
Кроме того, с 1 по 10 мая отменены электропоезда:
– № 6021 Озерки – Барнаул (04:34, 05:56);
– № 6101 Депо – Барнаул (07:06, 07:45);
– № 6020 Барнаул – Красный Боец (18:36, 20:36);
– № 7105 Заринская – Барнаул (06:50, 08:25).
С 1 по 10 мая назначены поезда:
– № 6127 Барнаул – Алейская (10:41, 13:21);
– № 6128 Алейская – Барнаул (16:45, 19:34).
Все остальные поезда будут ходить по прежнему графику. В другие дни мая расписание всех пригородных поездов будет в соответствии с действующим расписанием.
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