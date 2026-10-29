Впрочем, позволить себе деликатес на постоянной основе готовы далеко не все

29 октября 2026, 07:18, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Большинство россиян не собираются отказываться от настоящей красной икры в пользу более доступных аналогов, несмотря на подорожание деликатеса. Натуральный продукт предпочитают 73% опрошенных, а регулярно покупать имитацию готовы лишь 4%. Об этом сообщает "Shot Проверка" со ссылкой на исследование Роскачества, в котором приняли участие 5,2 тысячи человек.

Согласно результатам опроса, искусственные заменители красной икры пока не пользуются большой популярностью. Иногда их приобретают 11% респондентов, тогда как подавляющее большинство предпочитает оригинальный продукт.

Впрочем, позволить себе деликатес на постоянной основе готовы далеко не все. Каждый пятый участник исследования вообще не покупает красную икру, а 36% приобретают ее только раз в год, преимущественно к праздникам.

Наибольшей любовью россиян пользуется икра горбуши. Ее предпочитают 23% опрошенных. На втором месте оказалась икра кеты с результатом 18%. Значительно реже участники исследования выбирали нерку (8%), форель (7%), кижуча (4%) и чавычу (3%).

При этом разобраться в многообразии красной икры может далеко не каждый покупатель. Около четверти респондентов признались, что не различают ее виды.

Главным ориентиром при выборе деликатеса остается стоимость. На цену прежде всего смотрят 40% россиян. Еще треть покупателей (33%) считает наиболее важными свежесть продукта и срок его годности. Внешний вид и размер икринок имеют первостепенное значение для 14% участников опроса.

Что касается объема покупки, россияне чаще отдают предпочтение небольшим упаковкам весом от 100 до 250 граммов.

Между тем цены на красную икру продолжают привлекать внимание покупателей. Ранее "Shot Проверка" сообщала, что во Владивостоке стоимость килограмма деликатеса достигла 17–20 тысяч рублей.

На фоне высоких цен некоторые россияне пытаются добыть икру самостоятельно. По информации издания, в октябре спрос на платную ловлю форели увеличился на 40%. Посетители таких хозяйств рассчитывают не только поймать рыбу, но и получить икру.