Астролог и нумеролог Анастасия Табашникова составила натальную карту портала и рассказала, что его ждет в 2027 году

29 октября 2026, 07:07, ИА Амител

В октябре порталу amic.ru исполняется 27 лет / Фото: "Селфклик"

Ведический астролог и нумеролог из Барнаула Анастасия Табашникова обычно составляет натальные карты, рассчитывает числа судьбы и делает прогнозы для людей. Но на этот раз ей достался необычный "клиент" — целый информационный портал. В честь своего 27-летия amic.ru решил узнать, что звезды и числа могут рассказать о его характере и будущем. Тем более дата рождения у нас известна точно: 30 октября 1999 года на сайте появилась первая новость.

За эти годы amic.ru стал одним из ведущих информационных порталов Алтайского края. По данным LiveInternet, за 2025 год сайт набрал более 23,4 млн посетителей и стал лидером среди региональных электронных СМИ по этому показателю. А в рейтинге цитируемости "Медиалогии" занял второе место.

По расчетам Анастасии, число судьбы amic.ru связано с Меркурием, который символизирует информацию и общение. А 2027 год пройдет под знаком Венеры. Правда, вместе с новыми возможностями звезды обещают и определенные испытания. Какие перемены могут ждать редакцию и когда стоит быть особенно внимательными, узнайте вместе с командой amic.ru.

Характер amic.ru по звездам и числам

По авторской методике "Ведическая астронумерология" Анастасия рассчитала для amic.ru несколько показателей. Каждый из них, по ее словам, отвечает за определенные качества и помогает составить символический портрет портала.

Например, число души amic.ru — 30, связанное с Юпитером. В системе эксперта оно называется "Талантливая благодетель".

"Его предназначение — делиться знаниями, раскрывать таланты, помогать другим и приносить пользу обществу", — объясняет Анастасия.

По мнению эзотерика, для информационного портала такое сочетание символично. Ведь материалы amic.ru не только рассказывают о событиях, но и помогают читателям разобраться в важных вопросах, найти полезную информацию и лучше понять происходящее.

В октябре порталу amic.ru исполняется 27 лет / Фото: "Селфклик"

Еще два показателя связаны с Солнцем. По словам Анастасии Табашниковой, они символизируют самостоятельность, лидерство и стремление занимать заметное положение. При этом amic.ru действительно занимает высокие позиции в региональных рейтингах посещаемости и цитируемости СМИ.

Число таланта — двойка под управлением Луны — в трактовке эзотерика отвечает за способность понимать настроение людей и чувствовать, какие темы их волнуют.

А вот число пути у amic.ru оказалось равно четырем. В авторской методике Анастасии оно связано с Раху — одним из лунных узлов, которому в ведической астрологии приписывают особое значение.

"В ведической традиции Раху ассоциируется с технологиями, массовым влиянием, нестандартными решениями и выходом за привычные границы. Для интернет-портала, начавшего работу еще в 1999 году, это особенно показательно", — отмечает эксперт.

Но больше всего Анастасию заинтересовало число судьбы. У amic.ru это пятерка, которой соответствует Меркурий.

В октябре порталу amic.ru исполняется 27 лет / Фото: "Селфклик"

"Меркурий традиционно отвечает за речь, информацию, обмен знаниями, коммуникации и посредничество. В контексте профессиональной деятельности журналистов более характерный символ трудно представить", — рассказывает эзотерик.

Впрочем, даже у такого подходящего для журналистов символа есть свои недостатки. По трактовке Анастасии, обратная сторона Меркурия — информационный шум, поверхностность и соблазн сообщить новость первым, не успев как следует разобраться в фактах.

"Поэтому главным ресурсом такого портала остается не скорость сама по себе, а сочетание оперативности, точности и доверия", — подчеркивает Табашникова.

2027-й под знаком Венеры

С характером портала разобрались. Теперь самое интересное — что ждет amic.ru в 2027 году?

По методике Анастасии, число персонального года рассчитывают с помощью даты рождения и цифр интересующего года. Для amic.ru получилось число шесть. В нумерологии этот показатель связывают с Венерой.

А Венера, как объясняет эзотерик, символизирует творчество, красоту, отношения и партнерство.

"Мой прогноз здесь скорее благоприятный: 2027 год может стать для "Амитела" временем качественного роста на основе уже достигнутых результатов", — считает Анастасия.

По ее словам, особенно перспективными могут стать авторские интервью, видеопроекты, мультимедийные форматы и новые партнерские проекты.

В октябре порталу amic.ru исполняется 27 лет / Фото: "Селфклик"

Однако Анастасия предупреждает, что у Венеры есть и обратная сторона.

"Венера не любит дисгармонии. Ее отрицательное проявление — зависимость от одобрения и желание понравиться всем. Для журналистики здесь возникает профессиональное противоречие: интересы читателей, рекламодателей и героев публикаций не всегда совпадают", — объясняет эксперт.

Поэтому Табашникова советует порталу развивать новые партнерства, но при этом сохранять редакционную самостоятельность и доверие аудитории.

Когда ждать перемен?

В прогнозе на 2027 год Анастасия выделила три периода, которые, по ее мнению, могут оказаться особенно важными для amic.ru.

С января по июнь эзотерик ожидает укрепления позиций портала. По ее расчетам, в этот период особое значение будет иметь Юпитер, который в ведической астрологии связывают со знаниями, авторитетом и общественной пользой.

Для amic.ru Анастасия считает перспективными материалы о здоровье, образовании, семье, городской жизни и личных финансах.

В октябре порталу amic.ru исполняется 27 лет / Фото: "Селфклик"

Однако уже в июне, по ее прогнозу, редакции стоит уделить больше внимания новым проектам и нагрузке на сотрудников.

"Я бы рассматривала этот период как символическую проверку способности редакции управлять расширением: насколько эффективно распределяются ресурсы, насколько устойчивы новые проекты, не перегружена ли команда. Для успешно развивающейся организации такой период может означать переход к более зрелой системе управления", — объясняет Табашникова.

С августа по октябрь эзотерик допускает более заметные перемены. Особое внимание она обращает на полное солнечное затмение 2 августа 2027 года. По расчетам Анастасии, оно окажется рядом с важной точкой в астрологической карте amic.ru.

"В астрологической традиции такие совпадения рассматриваются как символические поворотные периоды, связанные с изменением привычной траектории развития", — рассказывает эксперт.

По мнению Анастасии, для портала это может означать пересмотр стратегии, поиск новых способов распространения информации и развитие цифровых форматов. Среди возможных направлений она выделяет искусственный интеллект, видео, социальные сети и собственные площадки.

В октябре порталу amic.ru исполняется 27 лет / Фото: "Селфклик"

При этом эзотерик не связывает затмение с обязательными потрясениями.

"Астрологическая трактовка говорит о возможном изменении приоритетов, а не о предопределенном исходе", — подчеркивает Табашникова.

Конец октября и ноябрь Анастасия считает одним из самых благоприятных периодов года. По ее расчетам, в это время Юпитер окажется в особом положении относительно Венеры в натальной карте портала.

"В ведической астрологии Юпитер связывается с масштабированием, знаниями и авторитетом, а Венера — с привлекательностью, творчеством, эстетикой и партнерствами", — объясняет эзотерик.

По ее мнению, такое сочетание может благоприятствовать запуску новых медиапроектов, сотрудничеству с партнерами и укреплению бренда amic.ru. Причем этот период совпадает с 28-летием портала, которое он отметит 30 октября 2027 года.

В октябре порталу amic.ru исполняется 27 лет / Фото: "Селфклик"

Впрочем, Табашникова напоминает, что даже благоприятный астрологический прогноз не гарантирует успеха. Реальные результаты будут зависеть от решений руководства, работы редакции и ситуации на медиарынке.

Главный прогноз для редакции

Если объединить все расчеты барнаульского эзотерика, то 2027 год, по ее мнению, может стать для amic.ru временем укрепления доверия читателей, развития партнерств и обновления цифровых инструментов.

При этом главным испытанием Анастасия считает не конкуренцию с другими СМИ, а необходимость выбирать между количеством новых проектов и качеством каждого из них.

"Мой основной вывод: 2027 год не выглядит периодом, в который изданию необходимо любой ценой доказывать свое право на существование. Напротив, его символическая задача — научиться извлекать больше пользы из уже созданного: репутации, профессионального опыта, читательского доверия и сильной редакционной команды", — считает Анастасия.

Получается, если верить символическому прогнозу, Меркурий помогает amic.ru рассказывать о событиях, а Венера предлагает еще лучше находить общий язык с читателями.

Насколько точными окажутся предсказания Анастасии, покажет 2027 год. А пока портал готовится отметить свое 27-летие и работает над новыми проектами. Ведь независимо от расположения планет мы продолжим радовать читателей интересными новостями и материалами.