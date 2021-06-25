Жительница Алтайского края обратилась к Путину из-за закрытой школы в селе

Жительница Алтайского края перед прямой линией с Владимиром Путиным обратилась в центр приёма сообщений и рассказала, что в селе Новая Чемровка Зонального района уже год не могут приступить к строительству школы. Бывшее образовательное учреждение закрыли по причине аварийного состояния, но вот к возведению новой, по словам Маргариты Тупикиной, так и не приступили.

"У нас должны построить школу, но никаких движений в эту сторону нет. Уже прошёл год. Как это будет решаться?" – прозвучал её вопрос в эфире Первого канала.

В своём обращении она отметила, что сейчас детям приходится учиться в соседнем селе во вторую смену. Из-за неудобств устают как ученики, так и учителя, которым приходится работать с удвоенной нагрузкой.