Барнаульцы рассказали о нескольких серьёзных ямах на дорогах города

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о нескольких серьёзных ямах, которые представляют реальную опасность для автомобилистов. Некоторые водители уже пострадали от этих выбоин.
Один из опасных участков расположен на улице Челюскинцев в районе дома № 80. Яма, по словам горожан, длиной около полутора метров и глубиной около 15 сантиметров.
"Сегодня ночью я попала в эту яму. В результате пострадала машина, а если быть точнее – колесо. Замят диск и грыжа", – написала горожанка.
Ещё один участок расположен на улице Папанинцев в границах ул. Некрасова – пер. Трудового и на улице Некрасова от улицы Папанинцев до улицы Димитрова.
Здесь люди уже три года пытаются добиться дорожного ремонта, но пока их попытки не увенчались успехом.
Комментарии
На юности, три раза отремонтированное полотно снова садится. Петра Сухова - Малахова - постоянная яма. Возникает резонный вопрос об уровне подготовки дорожников Барнаула, а так же о компетенции их руководителя. И никто этих рукожопов не построит. Барнаулу нужен Глава, а не алкашонок единорогов