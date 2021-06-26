Барнаульцы рассказали о нескольких серьёзных ямах на дорогах города

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о нескольких серьёзных ямах, которые представляют реальную опасность для автомобилистов. Некоторые водители уже пострадали от этих выбоин.

Один из опасных участков расположен на улице Челюскинцев в районе дома № 80. Яма, по словам горожан, длиной около полутора метров и глубиной около 15 сантиметров.

"Сегодня ночью я попала в эту яму. В результате пострадала машина, а если быть точнее – колесо. Замят диск и грыжа", – написала горожанка.

Ещё один участок расположен на улице Папанинцев в границах ул. Некрасова – пер. Трудового и на улице Некрасова от улицы Папанинцев до улицы Димитрова.

Здесь люди уже три года пытаются добиться дорожного ремонта, но пока их попытки не увенчались успехом.