Опасных вредителей пытались ввезти в Алтайский край с партией лимонов

Специалисты краевого управления Россельхознадзора и Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ изъяли партию саженцев лимонов из Таджикистана. При исследовании выяснилось, что на них находится калифорнийская щитовка.

Это опасное насекомое-вредитель, которое способно опасно для более двухсот видов кормовых растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также лиственные породы деревьев и кустарников.

Самки калифорнийской щитовки имеют ротовые щетинки, при помощи которых они повреждают растения. Это приводит к опаданию листвы, плодов, а также отмиранию коры.

Партию опасных саженцев уничтожили.