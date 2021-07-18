Опасных вредителей пытались ввезти в Алтайский край с партией лимонов

Специалисты краевого управления Россельхознадзора и Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ изъяли партию саженцев лимонов из Таджикистана. При исследовании выяснилось, что на них находится калифорнийская щитовка.
Это опасное насекомое-вредитель, которое способно опасно для более двухсот видов кормовых растений, включая плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также лиственные породы деревьев и кустарников.
Самки калифорнийской щитовки имеют ротовые щетинки, при помощи которых они повреждают растения. Это приводит к опаданию листвы, плодов, а также отмиранию коры.
Партию опасных саженцев уничтожили.
Комментарии
Как в Алтайском крае оказались саженцы лимона? Им же тут негде расти из-за климата
На подоконнике очень даже классно растут.
Цветут достаточно обильно - пахнут шикарно.
Кустик: две веточки, пять листьев - вырос один лимон диаметром около 10см.
Во многих цветочных магазинах продают, иногда с плодами, и прочие цитрусовые.