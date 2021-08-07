Такой день. Трое пострадавших в ДТП в Барнауле и обращение пенсионерки из Бийска у Путину

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 7 августа.

Три человека пострадали в результате ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров в Барнауле. В аварии приняли участие три автомобиля – ВАЗ-2105, Subaru Forester и Toyota RAV4. о сообщениям очевидцев, водитель Subaru Forester находился в состоянии алкогольного опьянения, а пожилую пострадавшую забрали на автомобиле реанимации.

Пенсионерка из Бийска обратилась к президенту с просьбой обратить внимание на свалку возле дома на улице Захара Двойных, 12. Как отметила женщина, ещё два года назад мусор пытались засыпать трактором, но что-то пошло не так. Гора мусора продолжала расти, и тогда в администрации города решили провести проверку, после которой сообщили, что свалку не обнаружили.

Жительница Барнаула рассказала о проблемах с получением "путинских" 10 тысяч рублей на подготовку ребёнка к школе. По её словам, 16-летней дочери не хотят выплачивать деньги из-за совпадения ФИО, даты рождения, а также схожести СНИЛС и полиса с другим ребёнком из Екатеринбурга.