Жительница Алтая захотела разбогатеть на криптовалюте и потеряла 362 тысячи рублей

32-летняя доверчивая жительница Горно-Алтайска осталась без денег, после того как связалась с лжеброкером, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, горожанка нашла в Сети объявление об инвестициях в криптовалюту и заполнила анкету на сайте. После этого ей перезвонил менеджер, который помог зарегистрироваться в специальных приложениях и пообещал стабильный заработок.

"Поверив лжеброкеру, горожанка перечислила на счёт биржи стартовый капитал в размере 362 тысяч рублей", – рассказали в полиции.

Вскоре женщина заметила, что с её виртуального кошелька деньги исчезли, и вновь связалась с представителем брокерской конторы.

"Ей пояснили, что для восстановления баланса нужно внести ещё более 100 тысяч рублей на счёт биржи", – подчёркивается в сообщении.

Однако на этот раз женщина не "клюнула" на уловку и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".