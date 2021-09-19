Жительница Алтая захотела разбогатеть на криптовалюте и потеряла 362 тысячи рублей

32-летняя доверчивая жительница Горно-Алтайска осталась без денег, после того как связалась с лжеброкером, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, горожанка нашла в Сети объявление об инвестициях в криптовалюту и заполнила анкету на сайте. После этого ей перезвонил менеджер, который помог зарегистрироваться в специальных приложениях и пообещал стабильный заработок.
"Поверив лжеброкеру, горожанка перечислила на счёт биржи стартовый капитал в размере 362 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
Вскоре женщина заметила, что с её виртуального кошелька деньги исчезли, и вновь связалась с представителем брокерской конторы.
"Ей пояснили, что для восстановления баланса нужно внести ещё более 100 тысяч рублей на счёт биржи", – подчёркивается в сообщении.
Однако на этот раз женщина не "клюнула" на уловку и обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".
Комментарии
От лично
Возможно просто курс ее криптовалюты сильно упал. Никакого мошенничества.
Добровольно инвестировала в крипту, но не повезло, предпринимательский риск не оправдался, такое бывает. В следующий раз инвестирует в газ, он в Европе в 3 раза вырос. Электроэнергия в Европе растет
19.09.2021 08:05
- гость -
в минуса ушел?
Возможно просто курс ее криптовалюты сильно упал. Никакого мошенничества.
смешно, рынок криптовалюты - в основном регулируемый рынок, находится под контролем, оставляют нерегулируемой небольшую часть рынка, чтобы привлечь таких доверчивых людей и убедить их, что крипта независима. Просто не нужно играть в чужие игры по чужим правилам
Казалось бы исчезновение биржи BTC-E со всеми вложениями должно было научить народ, но нет. За нее, к слову, сейчас Винник отбывает во Франции.
Не отрицаю, что можно заработать на крипте, но это надо день и ночь сидеть в интернете, чтобы быть постоянно в курсе. Очень немногие на это способны.
на 372 можно мини ферму собрать и майнить