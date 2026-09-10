Динамика роста новообразования — один из ключевых тревожных признаков, который может указывать на риск развития меланомы

10 сентября 2026, 22:40, ИА Амител

Больша родинка / Изображение сгенерировано Алиса AI от ИИ YandexART/ amic.ru

Появление новой родинки после достижения 30-летнего возраста может вызвать тревогу, особенно если она отличается необычной формой или цветом. Однако не каждая новая родинка является признаком рака кожи. У взрослых людей появление невусов — обычное явление. Михаил Пильх, онколог "СМ-Клиники", в интервью для RT отметил, что новую родинку следует внимательно изучить, если она вызывает подозрения или изменяется. Родинка может увеличиваться в размерах, менять цвет или форму, подчеркнул врач.

"Среди всех видов злокачественных опухолей кожи особую опасность представляет меланома. Более 90% меланом возникают из пигментных невусов, небольшая часть — из визуально неизмененной кожи", — отметил он.

Врач сообщил, что в последние годы в России наблюдается рост числа случаев меланомы, которые часто выявляются случайно при дерматоскопии.

По словам Пильха, меланома возникает из-за изменений в ДНК клеток кожи, ответственных за выработку меланина.

"Главная особенность меланомы — способность быстро распространяться по организму. Опухолевые клетки могут поражать лимфатические узлы, печень, легкие, кости, головной мозг и другие органы. Даже после хирургического удаления первичной опухоли пациенту необходимо постоянное наблюдение, так как в отдельных случаях онкозаболевание может рецидивировать. Именно способность к быстрому метастазированию и вспышкам рецидива делает меланому весьма серьезной онкологической проблемой", — подчеркнул врач.

Для первичной оценки состояния родинки Пильх рекомендовал использовать шкалу ABCDE.

"A — асимметрия: одна половина родинки отличается от другой. B — границы: ее контуры становятся неровными, зазубренными или размытыми. C — цвет: внутри родинки появляются разные оттенки (от коричневого и черного до красного, белого или синеватого). D — диаметр: образование увеличивается в размере. E — динамика: родинка со временем меняет размер, форму или цвет", — перечислил он.

Пильх отметил, что появление новой родинки после 30 лет не является поводом для паники. Однако если родинка выглядит необычно или изменяется, не стоит пытаться самостоятельно оценить ее природу, посоветовал врач.