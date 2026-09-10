НОВОСТИЭкономика

В кабмине поручили усилить защиту российских НПЗ

Руководства профильных ведомств попросили сократить сроки восстановления предприятий

10 сентября 2026, 22:10, ИА Амител

НПЗ / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
НПЗ / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению стабильности работы отдельных отраслей экономики заявил о необходимости приоритетного усиления защиты российских НПЗ. Об этом сообщает "Абзац"

Кроме того, он призвал профильные ведомства ускорить восстановительные работы на поврежденных предприятиях.

"Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ", — сказал Мантуров.

Отдельно первый вице-премьер подчеркнул важность скорейшего завершения разработки сервиса цифрового мониторинга топливного баланса. Новая система позволит отслеживать потребности регионов в горючем в режиме реального времени и оперативно перераспределять объемы при возникновении дефицита.

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Комментарии 7

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Musik

22:17:29 10-09-2026

НПЗ частные жеж? Сильно много налогов собрали?

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Гость

23:33:54 10-09-2026

Все разбежались, двое разбились...

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Гость

07:53:46 11-09-2026

Уж действительно, пока гром не грянет …..

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Гость

08:23:17 11-09-2026

ставьте уже аэростаты с защитными сетками
ничего не надо выдумывать

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гость

08:33:30 11-09-2026

Ничего не понятно. Кому поручили? Друг другу в Правительстве? И вообще Президент неделю назад сказал, что осталось восстановить 10% мощностей, теперь наверное уже меньше. А работающих 90% мощностей с избытком хватает всей стране, можно и на экспорт отправлять, чтобы зарабатывать юани.

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Гость

10:12:40 11-09-2026

А им уже не надо, транспорт электрический

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Гость

10:01:16 11-09-2026

Опять что ли поручили? Там уже всё под чугунным куполом на три раза должно быть.

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