В кабмине поручили усилить защиту российских НПЗ
Руководства профильных ведомств попросили сократить сроки восстановления предприятий
10 сентября 2026, 22:10, ИА Амител
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению стабильности работы отдельных отраслей экономики заявил о необходимости приоритетного усиления защиты российских НПЗ. Об этом сообщает "Абзац".
Кроме того, он призвал профильные ведомства ускорить восстановительные работы на поврежденных предприятиях.
"Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ", — сказал Мантуров.
Отдельно первый вице-премьер подчеркнул важность скорейшего завершения разработки сервиса цифрового мониторинга топливного баланса. Новая система позволит отслеживать потребности регионов в горючем в режиме реального времени и оперативно перераспределять объемы при возникновении дефицита.
22:17:29 10-09-2026
НПЗ частные жеж? Сильно много налогов собрали?
23:33:54 10-09-2026
Все разбежались, двое разбились...
07:53:46 11-09-2026
Уж действительно, пока гром не грянет …..
08:23:17 11-09-2026
ставьте уже аэростаты с защитными сетками
ничего не надо выдумывать
08:33:30 11-09-2026
Ничего не понятно. Кому поручили? Друг другу в Правительстве? И вообще Президент неделю назад сказал, что осталось восстановить 10% мощностей, теперь наверное уже меньше. А работающих 90% мощностей с избытком хватает всей стране, можно и на экспорт отправлять, чтобы зарабатывать юани.
10:12:40 11-09-2026
А им уже не надо, транспорт электрический
10:01:16 11-09-2026
Опять что ли поручили? Там уже всё под чугунным куполом на три раза должно быть.