В кабмине поручили усилить защиту российских НПЗ

Руководства профильных ведомств попросили сократить сроки восстановления предприятий

10 сентября 2026, 22:10, ИА Амител

НПЗ / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению стабильности работы отдельных отраслей экономики заявил о необходимости приоритетного усиления защиты российских НПЗ. Об этом сообщает "Абзац".

Кроме того, он призвал профильные ведомства ускорить восстановительные работы на поврежденных предприятиях.

"Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ", — сказал Мантуров.

Отдельно первый вице-премьер подчеркнул важность скорейшего завершения разработки сервиса цифрового мониторинга топливного баланса. Новая система позволит отслеживать потребности регионов в горючем в режиме реального времени и оперативно перераспределять объемы при возникновении дефицита.