Академик РАН одобрил идею о продлении работы детсадов до восьми вечера
По его мнению, это станет выражением любви к матерям
10 сентября 2026, 22:20, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал предложение продлить время работы детских садов до 20:00, пишет РИА Новости. По его мнению, эта мера позволит родителям без спешки завершать свой рабочий день.
"Это правильно, потому что сейчас мама, сломя голову, должна бежать, чтобы успеть забрать ребенка. Мы много говорим о любви к мамам, это будет материальное выражение этой любви, чтобы она не сидела в стрессе последний час рабочего дня: вдруг начальник вызовет. А так она спокойно закончит рабочий день", — сказал Онищенко.
По его словам, сейчас детей разных возрастов, которых не забрали вовремя, собирают в одну группу для ожидания родителей. Но это неправильно с противоэпидемической точки зрения.
23:29:12 10-09-2026
А воспитателям не надо детей забирать? Сейчас часто в группе один воспитатель она должна с 7 утра до восьми вечера работать? Да она через полгода ненавидеть будет всех. Пусть академик отправит в садик жену и дочь поработать. Они ему потом объяснят про любовь.
07:51:07 11-09-2026
гость (23:29:12 10-09-2026) А воспитателям не надо детей забирать? Сейчас часто в групп... во первых, а как работают остальные по 12- 13 часов? чем воспитатель отличается от продавца в магазине, например? второе: можно же организовать посменную работу для воспитателей. предложение отличное, как по мне. а кто хочет проводить больше времени дома, всегда найдет выход.
10:34:39 11-09-2026
Элен без ребят (07:51:07 11-09-2026) во первых, а как работают остальные по 12- 13 часов? чем вос... тем кто работает 12- 13 часов нельзя давать разрешение на заведение детей.
08:09:26 11-09-2026
гость (23:29:12 10-09-2026) А воспитателям не надо детей забирать? Сейчас часто в групп...
Сам акадЭмик пусть пойдет поработает. Толку больше будет, чем от просиживания штанов в акадЭмиях. Наплодили кучу паразитических контор (я не про РАН, если что), а денег на достойную зарплату всем не хватает.
09:50:39 11-09-2026
Возраст дает о себе знать. Деменция и слабоумие спутники старения. Этому академику уже стоит уйти из медиопространства и спокойно заниматься цветами на приусадебном участке. Он как глава роспотребнадзора делов натворил и все никак не уймется.