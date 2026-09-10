Академик РАН одобрил идею о продлении работы детсадов до восьми вечера

По его мнению, это станет выражением любви к матерям

10 сентября 2026, 22:20, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал предложение продлить время работы детских садов до 20:00, пишет РИА Новости. По его мнению, эта мера позволит родителям без спешки завершать свой рабочий день.

"Это правильно, потому что сейчас мама, сломя голову, должна бежать, чтобы успеть забрать ребенка. Мы много говорим о любви к мамам, это будет материальное выражение этой любви, чтобы она не сидела в стрессе последний час рабочего дня: вдруг начальник вызовет. А так она спокойно закончит рабочий день", — сказал Онищенко.

По его словам, сейчас детей разных возрастов, которых не забрали вовремя, собирают в одну группу для ожидания родителей. Но это неправильно с противоэпидемической точки зрения.