Более 75 тысяч тюльпанов высадят в Барнауле

В Барнауле началась подготовка цветников к зимнему периоду, сообщает мэрия.

Рабочие уже приступили к уборке отцветших однолетников на проспекте Ленина от ул. Молодёжной до ул. Димитрова. Затем на их месте высадят 33 тысячи тюльпанов, это будет самый большой цветник, подчёркивают в администрации.

Всего же в осенний период в городе высадят более 75 тысяч луковичных многолетних культур.

"Весной к майским праздникам тюльпаны украсят аллеи, скверы, площади и другие общественные пространства. Среди них – площадь Мира, развязка на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова, аллея по проспекту Ленина, цветники по улице 50 лет СССР, памятник имени В. М. Шукшина, сквер у администрации Алтайского края", – говорится в сообщении.

Выбрали для посадки тюльпаны различной окраски: от жёлтых, оранжевых и красных до нежно-розовых, сиреневых и белых.