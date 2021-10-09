Главный стоматолог Республики Алтай умер в возрасте 46 лет

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Республики Алтай Антон Пономаренко умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Причины смерти врача не уточняются. Известно, что у Пономаренко осталось четверо детей.

Антон Пономаренко родился в Горно-Алтайске 29 августа 1975 года. Окончил АГМУ в 1997 году, после чего сразу же начал работать в Республиканской стоматологической поликлинике. В 2017 году занял должность главного врача медучреждения.

Проводил сложные операции, активно внедрял профилактические программы в детской стоматологии, был опытным и прогрессивным руководителем, проявлял заботу о подчинённых, пользовался огромным авторитетом в коллективе и среди населения Республики Алтай.