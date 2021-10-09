Главный стоматолог Республики Алтай умер в возрасте 46 лет

Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Республики Алтай Антон Пономаренко умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Причины смерти врача не уточняются. Известно, что у Пономаренко осталось четверо детей.
Антон Пономаренко родился в Горно-Алтайске 29 августа 1975 года. Окончил АГМУ в 1997 году, после чего сразу же начал работать в Республиканской стоматологической поликлинике. В 2017 году занял должность главного врача медучреждения.
Проводил сложные операции, активно внедрял профилактические программы в детской стоматологии, был опытным и прогрессивным руководителем, проявлял заботу о подчинённых, пользовался огромным авторитетом в коллективе и среди населения Республики Алтай.
Комментарии
раз причины не сообщаются - значит от ковидлы и был вакцинирован...
9.10.2021 10:06
- гость -
В приморье товарища за распространение ложных сведений о вакцинировании приговорили к 200 часам обязательных работ. Так что продолжай.
Раз не сообщают причину, можно и погодать, что произошло в действительности.
Мог запросто дорогу кому-то перейти.
Стоматология у нас - это не про медицину. Это сверхвыгодный и сверхдоходный бизнес на зубах и здоровье.
Это в когда-то побеждённой нами Германии "эстетическая стоматология" входит в обязательную медицинскую страховку даже для безработных, что позволяет им блистать голливудскими улыбками и металлокерамикой.
У нас народ массово ужасает своими зубами, знает об этом, но оплатить запросы дельцов от стоматологии не в состоянии. Отчасти поэтому так мало улыбок на наших улицах.
Из других источников- Пономаренко трагически погиб при опрокидывании квадроцикла, не справившись с управлением.
Из других источников- Пономаренко трагически погиб при опрокидывании квадроцикла, не справившись с управлением.
------
Было уже такое совсем недавно, когда барнаульский бизнесмен от стоматологии точно также лишился жизни.
Барнаульский на водном мотоцикле в отмель врезался и вылетел. Позади него был пассажир, возможно, он своим весом придавил стоматолога.
В порядке предположения, это нигде не сообщалось.
Ну и алкоголь - зло.