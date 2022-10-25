«Все расслабились». За что шиномонтажники ругают водителей, которые кинулись «переобуваться» из-за снегопада?

Снегопад, который прошёл утром 24 октября в Барнауле, вызвал мощнейший ажиотаж на услуги шиномонтажа. Водители бросились в сервисные центры, чтобы быстро поменять летнюю резину на зимнюю. Но быстро не получилось: некоторым пришлось прождать в очереди более четырёх часов. Так, увы, происходит каждый год, рассказал amic.ru директор мастерской «Форсаж» Антон Евдокименко. Хотя в этом году, по его словам, ажиотаж особенно сильный: очередь расписана на неделю.

Эксперт объяснил, почему ситуация повторяется из года в год и как правильно «переобуваться», чтобы не пришлось стоять в долгой очереди.

«На неделю вперёд расписано»

Спрос на шиномонтажные услуги 24 октября в Барнауле был колоссальным, рассказал Евдокименко. Его автосервис не работает в формате живой очереди: клиентов обслуживают только по предварительной записи. Так вот, за один день очередь расписали на неделю вперёд, подчеркнул эксперт.

«Много ребят знаю, кто шиномонтажом занимается и работает по живой очереди. Так вот, везде вчера был аншлаг. А начал расти спрос ещё позавчера, когда люди посмотрели прогноз погоды. И на круглосуточных „монтажках“ тоже очереди огромные были. По моему личному ощущению, к моменту вчерашнего снегопада где-то 70% водителей были ещё на летней резине», — рассказал Евдокименко.

Те, кто не был готов ждать своей записи неделю, отправился на поиски свободного места в другой «шиномонтажке». Но ждать пришлось очень долго, пояснил директор.

«Я уже около 23 часов ехал домой, и около знакомой круглосуточной „шиномонтажки“ насчитал очередь из 12 автомобилей. На одно авто уходит примерно полчаса. Вот и представьте, сколько последнему нужно прождать», — рассказывает Евдокименко.

Он также отметил, что резкий ажиотаж на замену резины в Барнауле (да и везде) возникает ежегодно. Но такого наплыва, как в этом году, не было давно.

«Я больше 12 лет в этой сфере работаю, и такое количество нечасто клиентов видел. Только, наверное, в один год, когда снег в конце сентября неожиданно выпал и уже не растаял, такой наплыв был. А тут погода благоволила, и все как-то расслабились. Например, в течение прошлой недели звонков не было совсем. Но пошёл снег и все разом ринулись „переобуваться“. Я не знаю, чего люди ждали и почему тянули», — пояснил специалист.

Эксперт полагает, что на решение отложить замену резины могло дополнительно повлиять подорожание шин. По оценке Евдокименко, они могли вырасти в цене примерно на 30%. При этом сама услуга замены практически не подорожала с прошлого года, подчеркнул директор.

«Дотянули до последнего»

Люди ежегодно ждут именно первого серьёзного снегопада, чтобы поехать «переобуваться», рассказал эксперт. И подчеркнул, что это абсолютно неправильная тактика. В таких условиях уже опасно даже просто доехать до автосервиса: велик риск угодить в ДТП.

«Сейчас уже и прогноз погоды есть долгосрочный, чтобы водитель мог проанализировать заранее. Но у нас, как обычно, многие безответственно себя повели и дотянули до последнего. „Переобуваться“ нужно заранее — каждый водитель должен это знать. И с годами всё больше людей действительно начинают так делать. Но основная масса всё равно зачем-то ждёт снегопада, чтобы поехать в огромную очередь на шиномонтаж», — сетует Евдокименко.

Он также подчеркнул, что его автосервис (как и многие другие) начал «переобувать» барнаульцев ещё с конца сентября. Но возможностью поменять резину заранее и без очередей воспользовалось очень небольшое количество горожан.

Когда лучше всего менять резину?

На самом деле, настаивает эксперт, водитель должен обращать внимание не на снег, а на температуру воздуха. Переобуваться нужно, когда приходят холода, а не снегопады.

«10 градусов тепла — это уже показатель, что шины надо менять. Когда температура опускается чуть ниже, сцепление становится недостаточно хорошим. И в лужах летние шины уже ведут себя по-другому. Поэтому если на улице ниже 10 градусов, можно ехать менять шины. И в очереди, поверьте, стоять не придётся», — посоветовал Евдокименко.

Тем же, кто в этом году всё-таки «дотянул до последнего», быстро решить вопрос не удастся, констатировал эксперт. По его словам, на то, чтобы «переобуть» подавляющее большинство барнаульских водителей, шиномонтажкам и автосервисам понадобится ещё около полутора недель.