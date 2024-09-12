Автор песен "Любэ" назвал озарением трек SHAMAN "Встанем"
Он считает песню "очень нужной"
12 сентября 2024, 07:51, ИА Амител
В новейшей истории нашей музыки поэт Александр Шаганов написал множество песен о Родине, любви к родной земле, армии и гордости. Некоторые из них стали народными, например, "Не валяй дурака, Америка!" и "Батяня-комбат". В интервью порталу aif.ru Шаганов высоко оценил творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.
"Встанем" – прекрасная работа, великолепная песня! Озарение! Хочу поздравить его как коллегу, – заявил Александр. – Песня очень нужная и прекрасно исполненная".
По мнению Шаганова, Ярослав молодец и очень искренний автор. "В силу опыта и возраста" он мог бы дать коллеге пару советов, но не знает, нужны ли они.
"Думаю, что он справится и без меня, – отмечает поэт. – Главное, что в нем есть энергия и свой почерк. Это очень важно".
08:21:13 12-09-2024
Любому здравомыслящие у человеку понятно, что Ярослав не сам вдруг вынырнул на поверхность.
Жаль его, в общем-то талантливый...
Но, как говорил другой автор, "небо всё точно такое же, как если бы ты не продался", причем, за колоссальный бесценок... Хоть и втёмную, но его используют.
Стало быть, когда эта прокладка станет не нужна, ее просто выкинут, а нам будут показывать передачи, "чтобы помнили", как молодой талантливый певец не выдержал испытания славой, спился и умер в полном одиночестве и забвении...
Жаль мальчишку, не понял он ещё своей участи...
08:59:52 12-09-2024
Я сегодня снова поседела,
Мне бы промолчать...
А не могу...
Мне бы песню спеть, как раньше пела
Про любовь, про яблоки в снегу...
Только не до песен мне сегодня,
Я СКОРБЛЮ с тобой далёкий Курск,
Где уже разверзлась преисподня,
Где нажата кем-то кнопка Пуск.
Нам вещали бравые комбаты:
"Здесь всё ОК! Граница на замке."
А на деле срочники - щенята
Оказались в жёстком кулаке.
Как вам спится в генералитете?
Как вам жрётся с золоченых блюд?
Когда снова гибнут наши дети,
Вами правят только жор и блуд.
Мне в глаза свинячьи плюнуть хочется,
Что от взяток жиром заросли.
А бойцам без имени и отчества
ПОКЛОНЯЮСЬ НИЗКО... ДО ЗЕМЛИ
09:39:34 12-09-2024
Правильно сказал.
13:09:35 12-09-2024
Но если других просто нет.
14:22:48 12-09-2024
да, это песня озарения. Это песня связывает мир земной, земных людей с миром загробным, куда уходят души после смерти, потому и мурашки по коже.