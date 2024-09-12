Автор песен "Любэ" назвал озарением трек SHAMAN "Встанем"

Он считает песню "очень нужной"

12 сентября 2024, 07:51, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

В новейшей истории нашей музыки поэт Александр Шаганов написал множество песен о Родине, любви к родной земле, армии и гордости. Некоторые из них стали народными, например, "Не валяй дурака, Америка!" и "Батяня-комбат". В интервью порталу aif.ru Шаганов высоко оценил творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

"Встанем" – прекрасная работа, великолепная песня! Озарение! Хочу поздравить его как коллегу, – заявил Александр. – Песня очень нужная и прекрасно исполненная".

По мнению Шаганова, Ярослав молодец и очень искренний автор. "В силу опыта и возраста" он мог бы дать коллеге пару советов, но не знает, нужны ли они.