В Барнауле судебный пристав перехитрил алиментщика, скрытно продававшего «Газель»

В Алтайском крае судебные приставы арестовали «Газель» должника, который скрытно пытался продать грузовую машину, сообщает региональная ФССП.

«41-летний житель Барнаула накопил почти 300 тыс. рублей задолженности по алиментам. Судебный пристав-исполнитель установил, что у мужчины есть автомобиль ГАЗ-330253, но найти машину не получалось, так как должник тщательно её скрывал», — рассказали в ведомстве.

Пристав узнал, что должник разместил объявление на одном из сайтов по продаже авто, и под предлогом покупки машины договорился с неплательщиком о встрече.

В назначенное время «покупатель» прибыл на место встречи, где «вынес постановление о наложении ареста на транспортное средство, которое эвакуировали на специальную стоянку».

Если барнаулец не погасит полностью задолженность, автомобиль передадут на оценку и дальнейшую реализацию.

Ранее в Бийске арестовали машину должника, который приехал на встречу с приставами и припарковал авто на соседней улице.