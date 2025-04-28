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Житель Алтая убил возлюбленную, чтобы больше ее не ревновать

Правоохранители раскрыли преступление по горячим следам

28 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

52-летнего мужчину из Шипуновского района обвинили в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 18 апреля 2025 года обвиняемый с сожительницей находились в гостях у родственников, где распивали спиртное. Мужчина приревновал гражданскую супругу, и, когда возвращались домой, начал высказывать ей претензии. В ходе конфликта он избил потерпевшую, а затем нанес складным ножиком несколько ударов в область головы", – говорится в сообщении.

Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Отмечается, что преступление было совершено в условиях неочевидности, но его удалось раскрыть по горячим следам благодаря слаженным действиям следователей и полицейских.

Обвиняемого заключили под стражу. Следствие ведет сбор и закрепление доказательств.

Ранее житель Алтая убил односельчанина, узнав о "взаимоотношениях" между ним и своей женой.

Алтайский край Убийство Происшествия

Комментарии 9

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Гость

23:02:58 28-04-2025

Прямо-таки "Соломоново решение", точнее в духе И.В.С.: "нет человека - нет проблемы"...

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Остин

23:58:25 28-04-2025

идиот

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Musik

10:04:40 29-04-2025

Остин (23:58:25 28-04-2025) идиот... Ф.М.Достоевский. хороший Роман.

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Олег

00:05:30 29-04-2025

Любовь с вывихом.
Шпильте всех - стране нужны герои, а не уголовники.

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Горожанин.

06:00:54 29-04-2025

Дичаем медленно,но верно.

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4564564

09:42:01 29-04-2025

Бухлозавры в очередной раз по синеве устроили резню себе подобных.
Хорошо, что обычные люди не пострадали.

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Гость

09:59:54 29-04-2025

хроники куколда

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Musik

18:06:38 29-04-2025

Гость (09:59:54 29-04-2025) хроники куколда... Недолгие.

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Гость

18:05:10 29-04-2025

измените уже закон про наблюдение за психами

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