Житель Алтая убил возлюбленную, чтобы больше ее не ревновать
Правоохранители раскрыли преступление по горячим следам
28 апреля 2025, 22:30, ИА Амител
52-летнего мужчину из Шипуновского района обвинили в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
"По данным следствия, вечером 18 апреля 2025 года обвиняемый с сожительницей находились в гостях у родственников, где распивали спиртное. Мужчина приревновал гражданскую супругу, и, когда возвращались домой, начал высказывать ей претензии. В ходе конфликта он избил потерпевшую, а затем нанес складным ножиком несколько ударов в область головы", – говорится в сообщении.
Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Отмечается, что преступление было совершено в условиях неочевидности, но его удалось раскрыть по горячим следам благодаря слаженным действиям следователей и полицейских.
Обвиняемого заключили под стражу. Следствие ведет сбор и закрепление доказательств.
Ранее житель Алтая убил односельчанина, узнав о "взаимоотношениях" между ним и своей женой.
23:02:58 28-04-2025
Прямо-таки "Соломоново решение", точнее в духе И.В.С.: "нет человека - нет проблемы"...
23:58:25 28-04-2025
идиот
10:04:40 29-04-2025
Остин (23:58:25 28-04-2025) идиот... Ф.М.Достоевский. хороший Роман.
00:05:30 29-04-2025
Любовь с вывихом.
Шпильте всех - стране нужны герои, а не уголовники.
06:00:54 29-04-2025
Дичаем медленно,но верно.
09:42:01 29-04-2025
Бухлозавры в очередной раз по синеве устроили резню себе подобных.
Хорошо, что обычные люди не пострадали.
09:59:54 29-04-2025
хроники куколда
18:06:38 29-04-2025
Гость (09:59:54 29-04-2025) хроники куколда... Недолгие.
18:05:10 29-04-2025
измените уже закон про наблюдение за психами