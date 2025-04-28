Житель Алтая убил возлюбленную, чтобы больше ее не ревновать

Правоохранители раскрыли преступление по горячим следам

28 апреля 2025, 22:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

52-летнего мужчину из Шипуновского района обвинили в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 18 апреля 2025 года обвиняемый с сожительницей находились в гостях у родственников, где распивали спиртное. Мужчина приревновал гражданскую супругу, и, когда возвращались домой, начал высказывать ей претензии. В ходе конфликта он избил потерпевшую, а затем нанес складным ножиком несколько ударов в область головы", – говорится в сообщении.

Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Отмечается, что преступление было совершено в условиях неочевидности, но его удалось раскрыть по горячим следам благодаря слаженным действиям следователей и полицейских.

Обвиняемого заключили под стражу. Следствие ведет сбор и закрепление доказательств.

Ранее житель Алтая убил односельчанина, узнав о "взаимоотношениях" между ним и своей женой.