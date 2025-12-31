НОВОСТИОбщество

Новогоднее обращение Владимира Путина. Где и во сколько его можно посмотреть

В телеэфире российский лидер подведет итоги прошедшего года

31 декабря 2025, 15:08, ИА Амител

Новогоднее обращение Владимира Путина в 2024 году / Фото: kremlin.ru
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2024 году / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны за несколько минут до Нового года. Как правило, в своей речи глава государства подводит итоги года и поздравляет всех с праздником.

О том, где и когда можно посмотреть новогоднее обращение Путина, – в материале amic.ru.

1

Во сколько Владимир Путин обратится к россиянам в честь Нового года?

Каждый год российский лидер обращается к гражданам 31 декабря в 23:55 по местному времени. Обычно речь президента длится около пяти минут. После пожеланий главы государства идет трансляция боя кремлевских курантов на Красной площади в Москве.
2

Где смотреть новогоднее обращение президента России?

Транслировать обращение Путина к россиянам будут все федеральные телеканалы и их сайты, так что можно выбрать любой удобный для просмотра вариант.
3

Кого Владимир Путин поздравит первым?

Все зависит от часовых поясов. Первыми новогоднее обращение президента услышат жители Камчатки и Чукотки – в 14:55 по московскому времени. А последним регионом, где с экранов прозвучит обращение Путина, будет Калининградская область. Там трансляция начнется в 00:55 по московскому времени.
4

О чем будет говорить президент России в новогоднем обращении?

Обычно 31 декабря президент России подводит итоги прошедшего года, вспоминает его главные события и обращается к гражданам с поздравлениями и пожеланиями. О чем Владимир Путин говорил в своем прошлогоднем обращении, можно прочитать здесь.
Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Владимир Путин поздравил Трампа и других зарубежных лидеров с Рождеством и Новым годом

Поздравления получили коллеги Путина по БРИКС, в том числе лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР
НОВОСТИПолитика
Россия Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

15:19:16 31-12-2025

Вааще не интересно!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:36 31-12-2025

Про пенсиии чЁ скажет?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:57 31-12-2025

Гость (15:20:36 31-12-2025) Про пенсиии чЁ скажет?... готовься

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:27 31-12-2025

"Дорогие соотечественники, уходящий год был не простым..."

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:37 31-12-2025

Это был тяжёлый год
Был он тяжелей чем тот

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:33:54 01-01-2026

Гость (15:30:37 31-12-2025) Это был тяжёлый годБыл он тяжелей чем тот...
Но не такой тяжёлый, как следующий...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:41 31-12-2025

Смотреть всем обязательно!!! Стоя!!!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:25 31-12-2025

Гость (15:53:41 31-12-2025) Смотреть всем обязательно!!! Стоя!!! ... Без тебя знаем

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:36:05 31-12-2025

Нам все завидуют. Всех победим!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:01 31-12-2025

Чем "козырять" и с чем "поздравлять" в обращении? Предки за 4 года повергли гидру фашизма, а потомки за то же время бессильны угомонить каких-то "недобитых бандеровцев" и если ползут к окончательному "триумфу", то не проворнее черепахи!

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:01 31-12-2025

Гость (17:18:01 31-12-2025) Чем "козырять" и с чем "поздравлять" в обращении? Предки за ... ты тоже мечтаешь быть в числе 28 млн погибших?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:54 31-12-2025

Гость (17:18:01 31-12-2025) Чем "козырять" и с чем "поздравлять" в обращении? Предки за ... А може потому, что потомки тех предков, боровшихся с фашистами, сами фашистами и стали?
Ну а что? Фраза "Всех убьём, всех ограбим, всё, как мы любим" незабвенного В.Татарского многое обьясняет.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:13 31-12-2025


Ага прям кинулись его поздравлялки смотреть , осточертел за 25 лет..тьфу

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:54 01-01-2026

Оччень сердечные комменты на
РИА Новости.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:52 02-01-2026

Токо ,что то не услышал про очередной прорыв и рывок ,а мож я глуховат стал .

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:56 02-01-2026

Гость (12:48:52 02-01-2026) Токо ,что то не услышал про очередной прорыв и рывок ,а мож ...
Каждый день прорывы и порывы. То там воды нет, то сям свет отключили.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:52 02-01-2026

Можно "порадоваться", что 2025 год был полегче, чем наступивший 2026 год.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров