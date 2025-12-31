В телеэфире российский лидер подведет итоги прошедшего года

31 декабря 2025, 15:08, ИА Амител

Новогоднее обращение Владимира Путина в 2024 году / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны за несколько минут до Нового года. Как правило, в своей речи глава государства подводит итоги года и поздравляет всех с праздником.

О том, где и когда можно посмотреть новогоднее обращение Путина, – в материале amic.ru.

1 Во сколько Владимир Путин обратится к россиянам в честь Нового года? Каждый год российский лидер обращается к гражданам 31 декабря в 23:55 по местному времени. Обычно речь президента длится около пяти минут. После пожеланий главы государства идет трансляция боя кремлевских курантов на Красной площади в Москве.

2 Где смотреть новогоднее обращение президента России? Транслировать обращение Путина к россиянам будут все федеральные телеканалы и их сайты, так что можно выбрать любой удобный для просмотра вариант.

3 Кого Владимир Путин поздравит первым? Все зависит от часовых поясов. Первыми новогоднее обращение президента услышат жители Камчатки и Чукотки – в 14:55 по московскому времени. А последним регионом, где с экранов прозвучит обращение Путина, будет Калининградская область. Там трансляция начнется в 00:55 по московскому времени.