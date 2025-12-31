Новогоднее обращение Владимира Путина. Где и во сколько его можно посмотреть
В телеэфире российский лидер подведет итоги прошедшего года
31 декабря 2025, 15:08, ИА Амител
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2024 году / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны за несколько минут до Нового года. Как правило, в своей речи глава государства подводит итоги года и поздравляет всех с праздником.
О том, где и когда можно посмотреть новогоднее обращение Путина, – в материале amic.ru.
1
Во сколько Владимир Путин обратится к россиянам в честь Нового года?
Каждый год российский лидер обращается к гражданам 31 декабря в 23:55 по местному времени. Обычно речь президента длится около пяти минут. После пожеланий главы государства идет трансляция боя кремлевских курантов на Красной площади в Москве.
2
Где смотреть новогоднее обращение президента России?
Транслировать обращение Путина к россиянам будут все федеральные телеканалы и их сайты, так что можно выбрать любой удобный для просмотра вариант.
3
Кого Владимир Путин поздравит первым?
Все зависит от часовых поясов. Первыми новогоднее обращение президента услышат жители Камчатки и Чукотки – в 14:55 по московскому времени. А последним регионом, где с экранов прозвучит обращение Путина, будет Калининградская область. Там трансляция начнется в 00:55 по московскому времени.
4
О чем будет говорить президент России в новогоднем обращении?
Обычно 31 декабря президент России подводит итоги прошедшего года, вспоминает его главные события и обращается к гражданам с поздравлениями и пожеланиями. О чем Владимир Путин говорил в своем прошлогоднем обращении, можно прочитать здесь.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026
15:19:16 31-12-2025
Вааще не интересно!!!
15:20:36 31-12-2025
Про пенсиии чЁ скажет?
19:10:57 31-12-2025
Гость (15:20:36 31-12-2025) Про пенсиии чЁ скажет?... готовься
15:23:27 31-12-2025
"Дорогие соотечественники, уходящий год был не простым..."
15:30:37 31-12-2025
Это был тяжёлый год
Был он тяжелей чем тот
18:33:54 01-01-2026
Гость (15:30:37 31-12-2025) Это был тяжёлый годБыл он тяжелей чем тот...
Но не такой тяжёлый, как следующий...
15:53:41 31-12-2025
Смотреть всем обязательно!!! Стоя!!!
22:26:25 31-12-2025
Гость (15:53:41 31-12-2025) Смотреть всем обязательно!!! Стоя!!! ... Без тебя знаем
16:36:05 31-12-2025
Нам все завидуют. Всех победим!
17:18:01 31-12-2025
Чем "козырять" и с чем "поздравлять" в обращении? Предки за 4 года повергли гидру фашизма, а потомки за то же время бессильны угомонить каких-то "недобитых бандеровцев" и если ползут к окончательному "триумфу", то не проворнее черепахи!
19:12:01 31-12-2025
Гость (17:18:01 31-12-2025) Чем "козырять" и с чем "поздравлять" в обращении? Предки за ... ты тоже мечтаешь быть в числе 28 млн погибших?
21:00:54 31-12-2025
Гость (17:18:01 31-12-2025) Чем "козырять" и с чем "поздравлять" в обращении? Предки за ... А може потому, что потомки тех предков, боровшихся с фашистами, сами фашистами и стали?
Ну а что? Фраза "Всех убьём, всех ограбим, всё, как мы любим" незабвенного В.Татарского многое обьясняет.
19:26:13 31-12-2025
Ага прям кинулись его поздравлялки смотреть , осточертел за 25 лет..тьфу
14:40:54 01-01-2026
Оччень сердечные комменты на
РИА Новости.
12:48:52 02-01-2026
Токо ,что то не услышал про очередной прорыв и рывок ,а мож я глуховат стал .
14:54:56 02-01-2026
Гость (12:48:52 02-01-2026) Токо ,что то не услышал про очередной прорыв и рывок ,а мож ...
Каждый день прорывы и порывы. То там воды нет, то сям свет отключили.
16:02:52 02-01-2026
Можно "порадоваться", что 2025 год был полегче, чем наступивший 2026 год.