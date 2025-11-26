Депутат АКЗС Волобуев, оказавшийся в центре скандала с непристойными фото, уходит в армию
В призывной пункт он отправится 28 ноября
26 ноября 2025, 11:55, ИА Амител
Депутат Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев, вокруг которого разразился скандал с непристойными фото в соцсетях, отправляется на срочную службу в армию. Эту информацию amic.ru подтвердил сам парламентарий.
Как уточнил Волобуев, явиться в призывной пункт ему нужно 28 ноября. Службу он будет проходить в сухопутных войсках. При этом депутатский мандат останется за ним:
«В соответствии с документом Алтайского края о статусе депутата, я буду пропускать сессии по уважительным причинам. Соответственно, мандат остается за мной», – рассказал amic.ru Александр Волобуев.
Напомним, в сентябре 2025 года ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, где похожий на парламентария человек обнимает и целует некоего парня. На сентябрьской сессии АКЗС Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду", раскритиковала Волобуева за пропаганду нетрадиционных ценностей. Боровикова посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность либо "сложить мандат и собрать вещи".
Кроме того, депутат отдала резонансные снимки на экспертизу. В своих соцсетях она поделилась заключением, которое сделали специалисты. Эксперты заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.
Однако однопартийцы своего товарища в беде не оставили. Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов, не верящий слухам и результатам экспертизы, на октябрьской сессии высказался категорично:
«Хочу сказать коллеге, которая обратилась за экспертизой в эту организацию: вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте и сколько хотите, столько и считайте, что вы кому-то что-то доказали», – отметил он.
Сам Александр Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к непристойным фото. Он связал произошедшее с предвыборной гонкой и заметил, что к концу года компроматов на народных избранников может стать больше.
12:01:44 26-11-2025
А Боровиковой фигу!
12:05:17 26-11-2025
Они не работой занимаются а черт знает чем
12:14:00 26-11-2025
.... (12:05:17 26-11-2025) Они не работой занимаются а черт знает чем... Работа - это яму копать или у станка стоять.
12:21:09 26-11-2025
Гость (12:14:00 26-11-2025) Работа - это яму копать или у станка стоять.... Если в голове ничего не осталось, то да. Особенно про копателей ямы.
18:24:42 26-11-2025
Гость (12:21:09 26-11-2025) Если в голове ничего не осталось, то да. Особенно про копате... У депутатов?
18:32:02 26-11-2025
Гость (18:24:42 26-11-2025) У депутатов?... У копателей ям. О чем они выше своими минусами и плюсами доказали. А скольких знаю мужиков, работающих на станках, они, работающих головой, всегда понимали. Кто на что учился тот тем и работает. Ну кроме землекопов. Там самое важное чтоб руки лопату держали. Копай больше, кидай дальше. Пока летит отдыхай.
17:45:21 26-11-2025
Гость (12:14:00 26-11-2025) Работа - это яму копать или у станка стоять.... Ну да учить, лечить не работа а вооот ямы рыть это даааа. Ну хотя да таких и учить не надо ямы чтобы копать.
12:09:43 26-11-2025
В армии прапорщик ему будет говорить: Волобуев, вот ваш меч!
12:30:50 26-11-2025
Гость (12:09:43 26-11-2025) В армии прапорщик ему будет говорить: Волобуев, вот ваш меч!... Знаток? На опыте?
12:43:02 26-11-2025
Значит, не удалось полностью откреститься от скандала, раз пришлось таким образом мандат сохранять.
12:55:44 26-11-2025
Гость (12:43:02 26-11-2025) Значит, не удалось полностью откреститься от скандала, раз п... Он на срочную.
12:57:01 26-11-2025
Гость (12:43:02 26-11-2025) Значит, не удалось полностью откреститься от скандала, раз п... При чем тут мандат? Парень получил повестку, пошел служить, как все другие его возраста.
13:29:22 26-11-2025
Гость (12:57:01 26-11-2025) При чем тут мандат? Парень получил повестку, пошел служить,... В 24 года (если не больше) впервые получил повестку?
13:40:35 26-11-2025
Гость (13:29:22 26-11-2025) В 24 года (если не больше) впервые получил повестку?... Может, была отсрочка по учебе. Студентов, магистрантов и аспирантов не берут.
13:17:09 26-11-2025
А кто из единой России пошел служить или на СВО? Или только в Сафари фитнесе штанги поднимаем?
13:42:42 26-11-2025
Долго не получал повестку. Интересно почему
13:48:50 26-11-2025
Т.е. Боровикова взяла фото, которое сделали там "папарацци" ли без ведома Волобуева, т.е вторглись в личную жизнь, сделала на нее экспертизу? ( не за свой счет разумеется) И объявила что он пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения? Мне печально осознавать что такие должности занимают такие люди как Боровикова. Людоеды, в свое время съели учительницу моржиху в купальнике....
14:08:42 26-11-2025
Гость (13:48:50 26-11-2025) Т.е. Боровикова взяла фото, которое сделали там "папарацци" ...
Боровиковой бумеранг прилетит. И промазать, благодаря таким пышным формам, не удастся!
13:54:14 26-11-2025
Нормальный он парень. ОТСТАНЬТЕ ОТ НЕГО! Ну возразил Романенко и что? А за Совет боровиковой надо выпить! Молодец.Очень верный совет ей дали.
14:10:58 26-11-2025
Бедолага ваш Волобуев)))))
14:14:56 26-11-2025
А о других "акул" АКЗС Боровикова боится зубки обломать? Как только рот откроет ей их сразу вышибут!
14:22:20 26-11-2025
А что за злой ребенок на фото?
14:29:57 26-11-2025
Гость (14:22:20 26-11-2025) А что за злой ребенок на фото?... Не злой а обиженный. Его в армию призывают.
14:59:58 26-11-2025
Если подумать, то получается что Боровикова пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения путем акцентирования внимания на том что вытаскивает на свет божий все что достанет. Ну никто бы и не знал до этого случая этот момент, даже если это и правда, то это его личная жизнь. А благодаря ей мы всем городом должны теперь обсуждать "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" . Проблем больше нету у нас, дожили
18:27:47 26-11-2025
Дааа.. почитал новости и понимаешь что наши депутаты умеют либо скандалы интриги расследования устраивать либо токсичных бакланов обсуждать... Прискорбно
14:43:00 27-11-2025
Гость (13:42:42 26-11-2025) Долго не получал повестку. Интересно почему... Учился.