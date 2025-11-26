Депутат АКЗС Волобуев, оказавшийся в центре скандала с непристойными фото, уходит в армию

В призывной пункт он отправится 28 ноября

26 ноября 2025, 11:55, ИА Амител

Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев, вокруг которого разразился скандал с непристойными фото в соцсетях, отправляется на срочную службу в армию. Эту информацию amic.ru подтвердил сам парламентарий.

Как уточнил Волобуев, явиться в призывной пункт ему нужно 28 ноября. Службу он будет проходить в сухопутных войсках. При этом депутатский мандат останется за ним:

«В соответствии с документом Алтайского края о статусе депутата, я буду пропускать сессии по уважительным причинам. Соответственно, мандат остается за мной», – рассказал amic.ru Александр Волобуев.

Напомним, в сентябре 2025 года ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, где похожий на парламентария человек обнимает и целует некоего парня. На сентябрьской сессии АКЗС Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду", раскритиковала Волобуева за пропаганду нетрадиционных ценностей. Боровикова посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность либо "сложить мандат и собрать вещи".

Кроме того, депутат отдала резонансные снимки на экспертизу. В своих соцсетях она поделилась заключением, которое сделали специалисты. Эксперты заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

Однако однопартийцы своего товарища в беде не оставили. Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов, не верящий слухам и результатам экспертизы, на октябрьской сессии высказался категорично:

«Хочу сказать коллеге, которая обратилась за экспертизой в эту организацию: вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте и сколько хотите, столько и считайте, что вы кому-то что-то доказали», – отметил он.

Сам Александр Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к непристойным фото. Он связал произошедшее с предвыборной гонкой и заметил, что к концу года компроматов на народных избранников может стать больше.