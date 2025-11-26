НОВОСТИПолитика

Депутат АКЗС Волобуев, оказавшийся в центре скандала с непристойными фото, уходит в армию

В призывной пункт он отправится 28 ноября

26 ноября 2025, 11:55, ИА Амител

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев, вокруг которого разразился скандал с непристойными фото в соцсетях, отправляется на срочную службу в армию. Эту информацию amic.ru подтвердил сам парламентарий.

Как уточнил Волобуев, явиться в призывной пункт ему нужно 28 ноября. Службу он будет проходить в сухопутных войсках. При этом депутатский мандат останется за ним:

«В соответствии с документом Алтайского края о статусе депутата, я буду пропускать сессии по уважительным причинам. Соответственно, мандат остается за мной», – рассказал amic.ru Александр Волобуев.

Напомним, в сентябре 2025 года ряд Telegram-каналов опубликовали фотографии, где похожий на парламентария человек обнимает и целует некоего парня. На сентябрьской сессии АКЗС Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду", раскритиковала Волобуева за пропаганду нетрадиционных ценностей. Боровикова посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность либо "сложить мандат и собрать вещи". 

Кроме того, депутат отдала резонансные снимки на экспертизу. В своих соцсетях она поделилась заключением, которое сделали специалисты. Эксперты заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.

Однако однопартийцы своего товарища в беде не оставили. Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов, не верящий слухам и результатам экспертизы, на октябрьской сессии высказался категорично:

«Хочу сказать коллеге, которая обратилась за экспертизой в эту организацию: вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте и сколько хотите, столько и считайте, что вы кому-то что-то доказали», – отметил он.

Сам Александр Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к непристойным фото. Он связал произошедшее с предвыборной гонкой и заметил, что к концу года компроматов на народных избранников может стать больше.

Комментарии 26

Avatar Picture
Гость

12:01:44 26-11-2025

А Боровиковой фигу!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
....

12:05:17 26-11-2025

Они не работой занимаются а черт знает чем

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:00 26-11-2025

.... (12:05:17 26-11-2025) Они не работой занимаются а черт знает чем... Работа - это яму копать или у станка стоять.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:09 26-11-2025

Гость (12:14:00 26-11-2025) Работа - это яму копать или у станка стоять.... Если в голове ничего не осталось, то да. Особенно про копателей ямы.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:42 26-11-2025

Гость (12:21:09 26-11-2025) Если в голове ничего не осталось, то да. Особенно про копате... У депутатов?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:02 26-11-2025

Гость (18:24:42 26-11-2025) У депутатов?... У копателей ям. О чем они выше своими минусами и плюсами доказали. А скольких знаю мужиков, работающих на станках, они, работающих головой, всегда понимали. Кто на что учился тот тем и работает. Ну кроме землекопов. Там самое важное чтоб руки лопату держали. Копай больше, кидай дальше. Пока летит отдыхай.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:45:21 26-11-2025

Гость (12:14:00 26-11-2025) Работа - это яму копать или у станка стоять.... Ну да учить, лечить не работа а вооот ямы рыть это даааа. Ну хотя да таких и учить не надо ямы чтобы копать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:43 26-11-2025

В армии прапорщик ему будет говорить: Волобуев, вот ваш меч!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:50 26-11-2025

Гость (12:09:43 26-11-2025) В армии прапорщик ему будет говорить: Волобуев, вот ваш меч!... Знаток? На опыте?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:02 26-11-2025

Значит, не удалось полностью откреститься от скандала, раз пришлось таким образом мандат сохранять.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:44 26-11-2025

Гость (12:43:02 26-11-2025) Значит, не удалось полностью откреститься от скандала, раз п... Он на срочную.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:01 26-11-2025

Гость (12:43:02 26-11-2025) Значит, не удалось полностью откреститься от скандала, раз п... При чем тут мандат? Парень получил повестку, пошел служить, как все другие его возраста.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:22 26-11-2025

Гость (12:57:01 26-11-2025) При чем тут мандат? Парень получил повестку, пошел служить,... В 24 года (если не больше) впервые получил повестку?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:35 26-11-2025

Гость (13:29:22 26-11-2025) В 24 года (если не больше) впервые получил повестку?... Может, была отсрочка по учебе. Студентов, магистрантов и аспирантов не берут.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:09 26-11-2025

А кто из единой России пошел служить или на СВО? Или только в Сафари фитнесе штанги поднимаем?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:42 26-11-2025

Долго не получал повестку. Интересно почему

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:50 26-11-2025

Т.е. Боровикова взяла фото, которое сделали там "папарацци" ли без ведома Волобуева, т.е вторглись в личную жизнь, сделала на нее экспертизу? ( не за свой счет разумеется) И объявила что он пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения? Мне печально осознавать что такие должности занимают такие люди как Боровикова. Людоеды, в свое время съели учительницу моржиху в купальнике....

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:42 26-11-2025

Гость (13:48:50 26-11-2025) Т.е. Боровикова взяла фото, которое сделали там "папарацци" ...
Боровиковой бумеранг прилетит. И промазать, благодаря таким пышным формам, не удастся!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:54:14 26-11-2025

Нормальный он парень. ОТСТАНЬТЕ ОТ НЕГО! Ну возразил Романенко и что? А за Совет боровиковой надо выпить! Молодец.Очень верный совет ей дали.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:58 26-11-2025

Бедолага ваш Волобуев)))))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:56 26-11-2025

А о других "акул" АКЗС Боровикова боится зубки обломать? Как только рот откроет ей их сразу вышибут!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:20 26-11-2025

А что за злой ребенок на фото?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:57 26-11-2025

Гость (14:22:20 26-11-2025) А что за злой ребенок на фото?... Не злой а обиженный. Его в армию призывают.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:58 26-11-2025

Если подумать, то получается что Боровикова пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения путем акцентирования внимания на том что вытаскивает на свет божий все что достанет. Ну никто бы и не знал до этого случая этот момент, даже если это и правда, то это его личная жизнь. А благодаря ей мы всем городом должны теперь обсуждать "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" . Проблем больше нету у нас, дожили

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:47 26-11-2025

Дааа.. почитал новости и понимаешь что наши депутаты умеют либо скандалы интриги расследования устраивать либо токсичных бакланов обсуждать... Прискорбно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:00 27-11-2025

Гость (13:42:42 26-11-2025) Долго не получал повестку. Интересно почему... Учился.

  0 Нравится
Ответить
