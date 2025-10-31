"Над кроватью повесьте". В АКЗС вновь бурно обсудили скандальные фото депутата Волобуева

На октябрьской сессии парламентарий не комментировал обвинения в свою сторону

"Если не можешь переплюнуть, приходится только оплевывать", "Когда соперник переходит на личные оскорбления, он уверен, что ты победил", "Вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте!" – так депутаты АКЗС продолжили разгоревшуюся в сентябре дискуссию о скандальных фотографиях, на которых якобы запечатлен их коллега Александр Волобуев. Напомним, на фото, которое опубликовали ряд телеграм-каналов, похожий на Волобуева человек в новогодней шапке обнимает и целует некоего парня. На сентябрьской сессии АКЗС молодого парламентария жестко раскритиковала за пропаганду нетрадиционных ценностей Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду". Она посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность.

«Если это неправда – идите в суд и доказывайте. А если это правда, то помните, что у нас в Конституции прописаны традиционные ценности. И если это правда, то сложите мандат и соберите вещи. Чемодан, аэропорт, Европа! До свидания!» – воскликнула она.

На сессии к теме с фотографиями вернулся депутат фракции КПРФ Михаил Зайцев, который обратился к Евгении Боровиковой с фразой: «Если не можешь переплюнуть, то приходится только оплевывать». Видимо, имея в виду пост в соцсетях депутата СР о результатах экспертизы скандальных фотографий.



Напомним, Боровикова обратилась к экспертам и те заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Ответ депутата СР был эмоционален:

«Вы можете поливать меня грязью как хотите: на меня все это не действует. Я доказала факты и предоставила их. Если это неправда – пусть этот мальчик бежит в правоохранительные органы и доказывает, что это не он. Пусть пишет заявление для установления лиц, которые это пропагандируют», – заявила депутат.

Также Боровикова посоветовала коммунистам: "Не дразните гусей, если не чувствуете от них защищенности" и подчеркнула, что "зарывать сегодня голову в песок нехорошо".

«Это опасно для мужской части Законодательного собрания», – ехидно заметила она.

«У себя над кроватью повесьте», – посоветовал в ответ по-прежнему не доверяющий слухам руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов.

«Я не хотел бы слишком подробно комментировать эти нелепые сообщения. Я предлагаю всем присутствующим достать смартфоны и "забить" в поиске организацию ООО "Спецсервис". Оказывается, у них 24 вида деятельности: все перечислять не буду. Хочу сказать коллеге, которая обратилась за экспертизой в эту организацию: вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте и сколько хотите, столько и считайте, что вы кому-то что-то доказали. Никто экспертизу от подобной организации во внимание принимать не будет», – отметил он.

В защиту молодого коммуниста решительно выступила депутат Людмила Цивилева. «Два заседания подряд мы обсуждаем то, что должно обсуждаться за закрытыми дверями», – отметила она.

«Первый вопрос, который нужно было задать в этой ситуации: кто вмешался в частную жизнь человека? Второе – давайте мы будем соотносить возраст 25 лет и "за 40". Я понимаю, возрастов в политике нет, но определенное чувство такта должно присутствовать. Давайте мы будем его соблюдать», – сказала Цивилева.

Председатель мандатной комиссии Сергей Писарев подчеркнул, что обвинять Волобуева в приписываемой ему пропаганде пока рано:

«Мы приняли решение обратиться за разъяснениями к депутату Волобуеву и к председателю фракции КПРФ в краевом Заксобрании депутату Кривову. На следующем заседании мандатной комиссии мы попросим представить нам эти разъяснения, чтобы мы вынесли решение. Пока поступает очень много противоречивой информации», – заключил Писарев.

Отметим, что сам Александр Волобуев был на заседании краевого парламента, но в этот раз в дискуссии депутатов не участвовал. Свое отношение к ситуации он высказал на прошлой сессии АКЗС. Как это было – читайте в материале amic.ru.