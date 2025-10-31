"Над кроватью повесьте". В АКЗС вновь бурно обсудили скандальные фото депутата Волобуева
На октябрьской сессии парламентарий не комментировал обвинения в свою сторону
31 октября 2025, 08:15, ИА Амител
"Если не можешь переплюнуть, приходится только оплевывать", "Когда соперник переходит на личные оскорбления, он уверен, что ты победил", "Вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте!" – так депутаты АКЗС продолжили разгоревшуюся в сентябре дискуссию о скандальных фотографиях, на которых якобы запечатлен их коллега Александр Волобуев. Напомним, на фото, которое опубликовали ряд телеграм-каналов, похожий на Волобуева человек в новогодней шапке обнимает и целует некоего парня. На сентябрьской сессии АКЗС молодого парламентария жестко раскритиковала за пропаганду нетрадиционных ценностей Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду". Она посоветовала Волобуеву доказать свою невиновность.
«Если это неправда – идите в суд и доказывайте. А если это правда, то помните, что у нас в Конституции прописаны традиционные ценности. И если это правда, то сложите мандат и соберите вещи. Чемодан, аэропорт, Европа! До свидания!» – воскликнула она.
На сессии к теме с фотографиями вернулся депутат фракции КПРФ Михаил Зайцев, который обратился к Евгении Боровиковой с фразой: «Если не можешь переплюнуть, то приходится только оплевывать». Видимо, имея в виду пост в соцсетях депутата СР о результатах экспертизы скандальных фотографий.
Напомним, Боровикова обратилась к экспертам и те заявили: монтажа нет ни на одном из пяти кадров, а два из них пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Ответ депутата СР был эмоционален:
«Вы можете поливать меня грязью как хотите: на меня все это не действует. Я доказала факты и предоставила их. Если это неправда – пусть этот мальчик бежит в правоохранительные органы и доказывает, что это не он. Пусть пишет заявление для установления лиц, которые это пропагандируют», – заявила депутат.
Также Боровикова посоветовала коммунистам: "Не дразните гусей, если не чувствуете от них защищенности" и подчеркнула, что "зарывать сегодня голову в песок нехорошо".
«Это опасно для мужской части Законодательного собрания», – ехидно заметила она.
«У себя над кроватью повесьте», – посоветовал в ответ по-прежнему не доверяющий слухам руководитель фракции КПРФ в АКЗС Андрей Кривов.
«Я не хотел бы слишком подробно комментировать эти нелепые сообщения. Я предлагаю всем присутствующим достать смартфоны и "забить" в поиске организацию ООО "Спецсервис". Оказывается, у них 24 вида деятельности: все перечислять не буду. Хочу сказать коллеге, которая обратилась за экспертизой в эту организацию: вы эту экспертизу у себя над кроватью повесьте и сколько хотите, столько и считайте, что вы кому-то что-то доказали. Никто экспертизу от подобной организации во внимание принимать не будет», – отметил он.
В защиту молодого коммуниста решительно выступила депутат Людмила Цивилева. «Два заседания подряд мы обсуждаем то, что должно обсуждаться за закрытыми дверями», – отметила она.
«Первый вопрос, который нужно было задать в этой ситуации: кто вмешался в частную жизнь человека? Второе – давайте мы будем соотносить возраст 25 лет и "за 40". Я понимаю, возрастов в политике нет, но определенное чувство такта должно присутствовать. Давайте мы будем его соблюдать», – сказала Цивилева.
Председатель мандатной комиссии Сергей Писарев подчеркнул, что обвинять Волобуева в приписываемой ему пропаганде пока рано:
«Мы приняли решение обратиться за разъяснениями к депутату Волобуеву и к председателю фракции КПРФ в краевом Заксобрании депутату Кривову. На следующем заседании мандатной комиссии мы попросим представить нам эти разъяснения, чтобы мы вынесли решение. Пока поступает очень много противоречивой информации», – заключил Писарев.
Отметим, что сам Александр Волобуев был на заседании краевого парламента, но в этот раз в дискуссии депутатов не участвовал. Свое отношение к ситуации он высказал на прошлой сессии АКЗС. Как это было – читайте в материале amic.ru.
08:22:39 31-10-2025
Пацан красавчик! Но на фото реально он!
08:24:29 31-10-2025
Гость (08:22:39 31-10-2025) Пацан красавчик! Но на фото реально он! ... Сейчас ии вам ещё не такое нарисует!...
08:50:50 31-10-2025
Гость (08:24:29 31-10-2025) Сейчас ии вам ещё не такое нарисует!... ...
Это не ИИ. Но я за этого парня! Рад за него, реально рад!
08:23:42 31-10-2025
Как дети! Ей богу...
09:51:20 31-10-2025
Гость (08:23:42 31-10-2025) Как дети! Ей богу... ... Ну на фото ребенок как-то
14:31:33 31-10-2025
Гость (09:51:20 31-10-2025) Ну на фото ребенок как-то... Перефразируя цитату известного фильма: "Это ребенок того кого надо ребенок" поэтому и депутат. Ждём появления депутатов школьников или детсадовцев
08:33:44 31-10-2025
Чемодан, аэропорт, Европа! --- интересно почему он туда не хочет? Может из-за парня?
08:41:59 31-10-2025
По регламенту - рассмотрение сначала в комиссии по этике.
И кстати, Волобуев, вы забыли трость в приемной.
08:45:09 31-10-2025
Какой хорошенький!!!💋
09:55:43 31-10-2025
Гетер (08:45:09 31-10-2025) Какой хорошенький!!!💋... Он же уже похоже в отношениях
08:54:21 31-10-2025
Евгении Боровиковой слабо замахнуться на повыше, Володина там например?! Мерзко наблюдать за тем чем занимаетесь, не хотите заняться действительно насущными делами?! Если заняться нечем назначьте ответственной хотя бы за долгострой музея, а то как не посмотришь на открытии все блистают, ленточки режут. А как что то не идет ни одного не видно, нет ответственных.
09:02:52 31-10-2025
Гость (08:54:21 31-10-2025) Евгении Боровиковой слабо замахнуться на повыше, Володина т...
На боровикову тоже накопать при желании можно. Только кого сейчас этими безудержными пьянками до потери человеческого облика удивишь?
10:53:11 31-10-2025
Гость (08:54:21 31-10-2025) Евгении Боровиковой слабо замахнуться на повыше, Володина т... Гы..) в точку!
09:05:47 31-10-2025
Даже если Волобуев гей - это его личное дело, если он свои отношения не пропагандирует нигде. А он этого как я понимаю не делает. В законе прямо говориться о пропаганде ЛГБТ, тут пропаганды нет. Фото явно он лично нигде не распространял. За закрытыми дверями пусть делает все, что хочет. В рамках закона, конечно. Боровикова просто фу, со стороны понятно, что ей надо утопить конкурента и попиариться перед выборами. А нужны ли ей традиционные ценности с таким отношением к людям - большой вопрос.
09:34:48 31-10-2025
ыть (09:05:47 31-10-2025) Даже если Волобуев гей - это его личное дело, если он свои о... Что значит личное дело? Вы же прекрасно видите, какие законы ОНИ принимают. Нужно менять ИХ на людей с правильной ориентацией. Если бы я был депутатом - мобильный интернет бы работал лучше проводного.
10:33:03 31-10-2025
Гость (09:34:48 31-10-2025) Что значит личное дело? Вы же прекрасно видите, какие законы... если Бы, да Бы мешает. Выдвигайся и будешь депутатом.
09:53:01 31-10-2025
ыть (09:05:47 31-10-2025) Даже если Волобуев гей - это его личное дело, если он свои о... Полностью согласен, Боровикова ФУ.
11:54:12 31-10-2025
ыть (09:05:47 31-10-2025) Даже если Волобуев гей - это его личное дело, если он свои о... Ну понятно, в таком месте только такая публика и собирается). Порядочный гражданин туда даже и не стремится. Порядочный гражданин только тихо просит вернуть выборы, чтобы таких ******* отсеивать от власти!
09:14:02 31-10-2025
Боровикова балаган развела. Нынче это называется "хайпануть". Так и Боровикова, думаю традиционные ценности ее мало волнуют, а вот "замочить" оппонентов в преддверии выборов, это и есть истинная цель хайпа.
Депутаты, занимайтесь лучше проблемами края, коих до жути как много, начиная от беспризорных собак и заканчивая одним из последних мест края в рейтинге средних зарплат в регионе. Поверьте, обычного врача, учителя, работяги, офисного сотрудника и т.д. и т.п. действительно беспокоит размер его зарплаты, стоимость товаров в магазине, а не ориентация и фото Волобуева. В данном случае Боровикова дискредитировала себя как депутата в бОльшей степени, нежели Волобуев.
09:55:21 31-10-2025
Гость (09:14:02 31-10-2025) Боровикова балаган развела. Нынче это называется "хайпануть"... ...В данном случае Боровикова дискредитировала себя как депутата в бОльшей степен - вот это уже умная мысль.
09:21:59 31-10-2025
То есть, если я встречаясь с подружками обнимаюсь и целуюсь, то я тоже что ли? В свое время наш Генсек Л.И. тоже любился со всеми целоваться..... у Боровиковой походу осеннее обострение, тут походу врач нужен, а не Заксобрание. Займитесь уже делами.
09:24:26 31-10-2025
Зачинщика хайпа с экспертизой вместе гнать из акзс, вас там зачем избрали, бельем трясти? С таким позорным хайпом на вылет с волчьим билетом! Делом занимайтесь! Стыдно!
09:34:49 31-10-2025
Гость (09:24:26 31-10-2025) Зачинщика хайпа с экспертизой вместе гнать из акзс, вас там ... А может они просто кого-то не поделили, а? Не? А если да? И это такой треугольник?
09:38:59 31-10-2025
Здесь надо еще отдельно отметить вопрос качества проведенной Боровиковой экспертизы. И вопрос даже не в квалификации эксперта. Если эксперт Боровиковой "увидел" пропаганду нетрадиционных ценностей, то это вовсе не значит, что другие эксперты с ним согласятся и увидят то же самое. Примерно по принципу: я художник, я так вижу.
09:39:16 31-10-2025
Не зря там люди штаны протирают за бюджетный счёт всё-таки
09:57:30 31-10-2025
Вы чо до пацана докопались? Он молодец, сказал "не я" и хватит. Достойно ведёт себя, в отличие от склочной бабы.
11:58:31 31-10-2025
Бор-вой позор (09:57:30 31-10-2025) Вы чо до пацана докопались? Он молодец, сказал "не я" и хват... А тебе бабы не нравятся? Сочувствую...
10:01:00 31-10-2025
Может поэтому им в день Великой Октябрьской Революции парад запретили. Потому что они уже не те. Значит и парад не совсем тот
10:03:59 31-10-2025
А ещё Боровикова выдвигала свою кандидатуру на пост губернатора Алтайского края 2023 году. Хотела самореализоваться. Бодатой корове бог рога не даёт.
10:14:05 31-10-2025
Это ж насколько нужно родину любить и хотеть о ней заботиться, чтоб несмотря на такой позор. Продолжать туда ходить
11:02:37 31-10-2025
1. Боровикова исполнитель заказа, а не инициатор.
2. Хотела на этом хайпе себе очки заработать (хотя, скорее оппонента утопить), но уже получила обратный эффект. Дальше будет хуже для неё.
3. Это тот Волобуев, который потом уволился из школы из-за огласки проблем учителей? Тогда всё стало окончательно ясно.
Гражданин Волобуев, мне, если честно, абсолютно пофиг что и как у вас в постели (пусть этим жадно интересуется гражданка Боровикова), но я вас поддержу. Я не удивлён тому, что когда вам пришлось уволиться, учителя не встали на вашу защиту, а грустно отмолчались, засунув языки в ... журналы успеваемости. Ну и теперь пришёл час расплаты от власти.
Поддержку комментаторов выше: Боровикова - ФУ!
12:08:07 31-10-2025
Гражданин (11:02:37 31-10-2025) 1. Боровикова исполнитель заказа, а не инициатор. 2. Хот... Повторю: такие , как вы обычно говорят "ФУ. противная". А вообще ваша солидарность и сплоченность заслуживает уважения. Прикрываете друг другу спину...
11:54:53 31-10-2025
Я тоже думаю в этом деле надо разобраться. Если фотографии подлинные то на кого он работает?
Чье задание он исполняет дискредитировать партию и в целом власть? Кто кроме него на фото?
Выяснить и обоих посадить - есть такая уголовная статья
12:20:12 31-10-2025
«Если это неправда – идите в суд и доказывайте. А если это правда, то помните, что у нас в Конституции прописаны традиционные ценности. И если это правда, то сложите мандат и соберите вещи. Чемодан, аэропорт, Европа! До свидания!» – воскликнула она.////////////////////////////
Боровикова! Если это правда, идите в суд и доказывайте! Или опасаетесь, что Волобуев тоже обратится к экспертам и вам придется ответить за клевету, оплатить моральный ущерб и судебные расходы7
12:43:04 31-10-2025
Гость (12:20:12 31-10-2025) «Если это неправда – идите в суд и доказывайте. А если это п... Вообще у нас презумпция невиновности. А Боровикова базар разводит. Солидарен с теми, кто говорит ей ФУ. И действительно - ИИ не то сейчас нарисует. Доказывай через суд.
14:15:03 31-10-2025
Ой сколько в коментах представителей ЛГБТ отметилось. И лично прокоментили и лайки поставили. В страшное время живём.
18:46:12 31-10-2025
Сколько же тут друзей Волобуева собралось!
19:09:44 31-10-2025
Гость (18:46:12 31-10-2025) Сколько же тут друзей Волобуева собралось!... И родни Боровиковой. Привет племяшка!
10:04:20 01-11-2025
Комментаторы повесилили, не думал, что у нас их столько