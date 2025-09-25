"Чемодан, аэропорт, Европа". В АКЗС высказались о скандале вокруг депутата Волобуева
Сам парламентарий уверенно заявил, что отношения к непристойным фотографиям не имеет
25 сентября 2025, 14:31, ИА Амител
"Мы не можем пройти мимо!", "Как тот Филя Киркоров, перепутали двери", "Вы докажите, если вам это надо!" – так депутаты Алтайского краевого Заксобрания обсуждали размещенные в Сети фотографии, на которых якобы запечатлен их коллега, член фракции КПРФ Александр Волобуев. В середине сентября ряд телеграм-каналов опубликовал снимки, где похожий на него человек в новогодней шапке обнимает и целует некоего парня. В инфополе материалы вызвали широкий резонанс.
Первым тему скандала затронул депутат фракции "Единая Россия" Александр Траутвейн. Он призвал мандатную комиссию непременно к следующей сессии разобраться в "непристойных вещах".
«Лучше бы решение приняли депутаты КПРФ на заседании фракции и сам Волобуев. Это был бы самый хороший ход и самое правильное решение. Но если этого не будет, то пройти мимо мы не можем. И я призываю депутатов отнестись к этому серьезно, и мандатную комиссию – принять соответствующее решение», – потребовал парламентарий.
«То в одних трусах фотографируемся, то в шапочках целуемся. Причем в шапочках Санта-Клауса. А Деда Мороза нашего нет?» – обратила внимание на детали Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду". Она отметила, что западные ценности среди ее коллег в АКЗС стали заразными, "жестко проникли в сознания и умы". Боровикова не обошла стороной и тот факт, что подобные новости зачастую касаются "коммунистической лагуны".
«Если это неправда – идите в суд и доказывайте. А если это правда, то помните, что у нас в Конституции прописаны традиционные ценности. И если это правда, то сложите мандат и соберите вещи. Чемодан, аэропорт, Европа! До свидания!» – воскликнула Боровикова.
Сам Александр Волобуев вполне уверенно заявил, что не имеет никакого отношения к произошедшему:
«Первое – фотографии это не мои. Второе – я не гомосексуал. Здесь скажу, что ЛГБТ – запрещенная в нашей стране организация. Третье – запрещенные в нашей стране организации я никаким образом не пропагандирую и никогда не пропагандировал. Четвертое – в развратных вечеринках, которые мне приписывают, я не участвовал и тем более не организовывал», – рассказал депутат.
Он подчеркивает: появление порочащих его фотографий – амбициозная политическая провокация в преддверии выборов в АКЗС.
Среди большинства депутатов, которые широко это обсуждали, "коммунисты" своего товарища в беде не оставили. Однопартийца поддержал руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов. «Мы Александру Максимовичу доверяем», – защитил он Волобуева.
«И насчет звучащих иногда предложений: "А вот вы докажите, что это не вы!" Вы докажите, если вам это надо! А сделать этого вы не сможете, потому что такого факта не существовало», – отметил Кривов.
В ответ на критику в свой адрес Волобуев также заметил, что через месяц-два компроматов на народных избранников будет еще больше:
«Игра началась. Осталось меньше года. Поэтому посмотрим, что будет в октябре, в ноябре. Кого в каких шапках и позах можно будет запечатлеть и увидеть нам всем», – подчеркнул депутат.
14:40:53 25-09-2025
Сейчас искусственный интеллект, что хочешь нарисовать может. Есть подозрение, что скоро по видеозвонку можно будет родственнику ответить, изображение и голос которого сформировал ИИ и поговорить с мошенником, видя и слыша родственника. А уж видюшку записать, на которой кто угодно, что угодно делает, ИИ уже и сейчас может
14:44:57 25-09-2025
ЧадЖыПиТи и не такое может сделать. Не надо верить всему что видишь в интернете.
И вообще, отключите у них интернет как всем остальным, чтобы не лазили где попало.
15:15:04 25-09-2025
Можно подумать, что он там один такой.
16:28:02 25-09-2025
И всё вот эти люди, что-то там решают.
Нет у нас ни каких шансов
16:41:11 25-09-2025
Цирк уехал, а клоуны остались
16:53:00 25-09-2025
А я дедушку мороза тоже целовал. (это была тетя Юля). Я не такой? А вообще рекомендовал бы цитаты Раневской читать.
17:01:24 25-09-2025
Пузырек (16:53:00 25-09-2025) А я дедушку мороза тоже целовал. (это была тетя Юля). Я не т... Товарищ Сталин бы сразу расстрелял. И не его одного. За предательство коммунистических идеалов.
17:23:41 25-09-2025
Гость (17:01:24 25-09-2025) Товарищ Сталин бы сразу расстрелял. И не его одного. За пред... Тов. Сталин не такой дурак был. Когда тов. Берия ему нажаловался, что у тов. Жукова есть женщина на передовой и спросил, что делать будем с тов. Жуковым, то тов. Сталин сказал - завидовать будем.
18:02:01 25-09-2025
Гость (17:23:41 25-09-2025) Тов. Сталин не такой дурак был. Когда тов. Берия ему нажалов... Переврал ты ...
22:29:40 25-09-2025
Сдался он там в Европе кому-то. Проблема как раз в том, что там НЕ смотрят на ориентацию, типа пофигу какая у человека ориентация. А этот товарищ бесполезен чуть более чем полностью, иначе бы депутатом не был.
06:22:28 26-09-2025
а нам то можно эти фотографии увидеть?
06:43:56 26-09-2025
Мне кажется, что у нас есть до сих пор презумпция невиновности. Не обвиняемый должен доказывать, что он не виноват, а должны существовать 100% доказательства. Оговорить любого можно.Разве это доказательство -человек, похожий на него?Да сейчас ИИ может нарисовать любого, было бы желание у противника этого любого, То ли ещё будет в недалеком будущем? Интернет и ИИ не то ещё смогут сделать. Мы даже не представляем ,куда заведут нас ИИ, роботы и цифровизация.
22:45:55 03-10-2025
Боровикову уже пора давно домой отправить. Из-за фото , которые не однозначны, человек должен идти в суд что бы что ? Вот что? Почему такой не грамотный в правовой сфере, посредственный человек занимает чей - то мандат ? А потому что орет и хамит всегда громче всех не разобравшись.