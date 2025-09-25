"Чемодан, аэропорт, Европа". В АКЗС высказались о скандале вокруг депутата Волобуева

Сам парламентарий уверенно заявил, что отношения к непристойным фотографиям не имеет

25 сентября 2025, 14:31, ИА Амител

Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Мы не можем пройти мимо!", "Как тот Филя Киркоров, перепутали двери", "Вы докажите, если вам это надо!" – так депутаты Алтайского краевого Заксобрания обсуждали размещенные в Сети фотографии, на которых якобы запечатлен их коллега, член фракции КПРФ Александр Волобуев. В середине сентября ряд телеграм-каналов опубликовал снимки, где похожий на него человек в новогодней шапке обнимает и целует некоего парня. В инфополе материалы вызвали широкий резонанс.

Первым тему скандала затронул депутат фракции "Единая Россия" Александр Траутвейн. Он призвал мандатную комиссию непременно к следующей сессии разобраться в "непристойных вещах".

«Лучше бы решение приняли депутаты КПРФ на заседании фракции и сам Волобуев. Это был бы самый хороший ход и самое правильное решение. Но если этого не будет, то пройти мимо мы не можем. И я призываю депутатов отнестись к этому серьезно, и мандатную комиссию – принять соответствующее решение», – потребовал парламентарий.

«То в одних трусах фотографируемся, то в шапочках целуемся. Причем в шапочках Санта-Клауса. А Деда Мороза нашего нет?» – обратила внимание на детали Евгения Боровикова, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду". Она отметила, что западные ценности среди ее коллег в АКЗС стали заразными, "жестко проникли в сознания и умы". Боровикова не обошла стороной и тот факт, что подобные новости зачастую касаются "коммунистической лагуны".

«Если это неправда – идите в суд и доказывайте. А если это правда, то помните, что у нас в Конституции прописаны традиционные ценности. И если это правда, то сложите мандат и соберите вещи. Чемодан, аэропорт, Европа! До свидания!» – воскликнула Боровикова.

Сам Александр Волобуев вполне уверенно заявил, что не имеет никакого отношения к произошедшему:

«Первое – фотографии это не мои. Второе – я не гомосексуал. Здесь скажу, что ЛГБТ – запрещенная в нашей стране организация. Третье – запрещенные в нашей стране организации я никаким образом не пропагандирую и никогда не пропагандировал. Четвертое – в развратных вечеринках, которые мне приписывают, я не участвовал и тем более не организовывал», – рассказал депутат.

Он подчеркивает: появление порочащих его фотографий – амбициозная политическая провокация в преддверии выборов в АКЗС.

Среди большинства депутатов, которые широко это обсуждали, "коммунисты" своего товарища в беде не оставили. Однопартийца поддержал руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов. «Мы Александру Максимовичу доверяем», – защитил он Волобуева.

«И насчет звучащих иногда предложений: "А вот вы докажите, что это не вы!" Вы докажите, если вам это надо! А сделать этого вы не сможете, потому что такого факта не существовало», – отметил Кривов.

В ответ на критику в свой адрес Волобуев также заметил, что через месяц-два компроматов на народных избранников будет еще больше: