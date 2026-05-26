Депутаты предложили разработать единые правила адаптации детей в детских садах

"Новые люди" хотят ввести короткие первые посещения, постепенное увеличение времени в группе и помощь психолога — чтобы переход из дома в сад был более бережным

26 мая 2026, 16:47, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать единые методические рекомендации по адаптации детей дошкольного возраста в детских садах. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии отметили, что сейчас процесс адаптации в разных учреждениях организован по-разному. В одних садах предусмотрены короткие первые визиты, постепенное увеличение времени пребывания, консультации для родителей и помощь психолога. В других — ребенок почти сразу остается на полный день, а родителям дают лишь общие устные советы.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки единых методических рекомендаций и минимального адаптационного маршрута для детей при первом посещении детского сада. Такой маршрут мог бы предусматривать знакомство семьи с детским садом, первые короткие посещения, постепенное увеличение времени пребывания ребенка в группе, предварительную беседу с родителями, рекомендации по режиму дня дома и возможность подключения педагога-психолога при сложной адаптации», — указано в тексте письма.

По мнению авторов, также стоит развивать сопровождение родителей в первые месяцы посещения ребенком детского сада.

Реализация инициативы, считают депутаты, позволит сделать первые месяцы в саду более спокойными для детей и их семей, снизить количество конфликтов между родителями и дошкольными учреждениями, помочь воспитателям лучше учитывать индивидуальные особенности детей и обеспечить более бережный переход из домашней среды в детский коллектив.